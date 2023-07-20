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看好明年需求回溫 法人首選這檔網通股且升評三檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
投顧法人點名智邦（2345）為網通股首選，並將中磊（5388）、啟碁（6285）、智易（3596）等三檔本益比調整至15倍，並調升投資評等至「增加持股」。圖／聯合報系資料照片
投顧法人點名智邦（2345）為網通股首選，並將中磊（5388）、啟碁（6285）、智易（3596）等三檔本益比調整至15倍，並調升投資評等至「增加持股」。圖／聯合報系資料照片

看好歐美電信商對網通產品需求將自2024年逐漸回溫，加上美國拜登總統寬頻法案具有額外加分效應，投顧法人點名智邦（2345）為網通股首選，並將中磊（5388）、啟碁（6285）、智易（3596）等三檔本益比調整至15倍，並調升投資評等至「增加持股」。

大型本國投顧分析，近期產業訪談顯示，台灣網通廠進入下半年歐美需求旺季，但面臨去年同期原物料緩解的高基期表現，營收仍有年減風險，所幸隨晶片與記憶體等上游零組件價格回落，將有助於毛利率改善，並助益獲利能力。

在歐美電信商用戶數自2021年下半年開始成長放緩後，基於一般寬頻網路在綁約情況下最多為二年，法人評估，自今年下半年起起，多數疫情時間在家工作娛樂的歐美消費者用戶將開始重新審視既有寬頻網路方案並重啟用戶活動，更動既有方案或轉換服務業者。

再加上近期市場對於總體經濟衰退擔憂亦較為淡化，有助於電信商進行專案促銷，驅動使用者寬頻升級，法人預期，歐美電信商對於網通產品需求將於明年逐漸回復。

此外，拜登的寬頻網路基礎建設計畫中，大部分資金將用於補貼電信商，以提高在於投資基礎建設經濟效益低落區域的意願，法人表示，整個計畫至2030年預計補助830萬台對家用寬頻CPE需求量助益有限，但仍對於網通股評價仍具有額外的加分效果。

網通股 拜登 智邦

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