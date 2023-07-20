AMD蘇姿丰妙語連發！勉勵別停止學習 商業思維「從做中學」

超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）20日在陽明交大名譽博士的頒發典禮上，與學生座談時展現幽默感，妙語如珠，引發現場笑聲。她嘉勉大家應該充分利用學生擁有的自由，多方接觸不同面向，找到自己的熱情與興趣，對於工程師怎麼發展商業思維，她建議「從做中學」。

蘇姿丰在回答學生提問時，直言和學生對談「讓我們都覺得更年輕了」，逗笑現場聽眾，而且在提問的學生稱呼她為「蘇博士」時，她希望學生直呼她的英文名字Lisa（call me Lisa），展現親切。

對於她是怎麼從電機工程人士到成為超微執行長，蘇姿丰表示，大學畢業後就已極度具備能力，能夠製作專案，相較下，經商容易多了，要做出最大的影響力，必須要有策略、客戶、知道市場走向，但學到許多錯誤後，會變得更聰明。她說，工程是最難的部分。

蘇姿丰表示，學生很自由，而AI有很多面向，她建議學生非常努力使用科技各面向，試著了解多重面向。

她被問到女性工程師的趨勢時，也幽默地回問：「妳是在說女性工程師比較聰明對吧？」同樣逗起現場笑聲，她說，台上三名提問學生，有兩位是女性，業界鼓勵更多人參與。

面對學生提問她強調跨領域協作，蘇姿丰說，這取決於個人，她樂於見到許多不同領域，能夠連結起不同面向的意見，也因為必須共同優化工具，必須跨領域協作。她說，學校很有多資源，應能充分利用。

蘇姿丰說，她喜歡工程的原因是工程「非黑即白」，有效就有效，沒有「可能、或許」的模糊空間，而最佳團隊為成員都擁有不同觀點。

對於台灣半導體的未來，蘇姿丰盛讚台灣半導體產業很令人驚艷，有許多人才、許多資源、很強的文化和精神，「有人」說半導體微縮（scaling）結束了，但半導體創新還沒結束，因為人們很聰明，有很多點子，包括2.5D、3D立體封裝等技術，而台灣的半導體進展非常快，也非常有效率，是讓台灣成為生態系重要一環的原因。

對於產學界的差異，蘇姿丰表示，學術研究很正面也有不同的面向，正面的是都有令人興奮的發展，差異則是有更多自由進行長期主題和興趣，相較下，產業界在意要怎麼把改變帶到產品，這取決於個人偏好，但產學界也有很多協作，產業有創新，也尋求學界的意見。

蘇姿丰被問到工程師要怎麼發展商業思維時表示，生涯中有許多不同機會，但不要停止學習，她很喜歡開發產品，這是她的熱情所在，然而她也樂於見到產品在客戶手中，因此有機會從一些業界最棒的教師學習，而最佳的經商學習就是「從做中學」。