遠亞併過關 七種優惠資費一次看：特殊族群129元起

公平會公布以附加負擔通過遠傳電信（4904）合併亞太電信（3682），遠傳除承諾，概括承受亞太電信既有用戶契約，確保用戶得依契約約定之資費、內容與條件使用至2025年12月31日，也主動提出七種優惠資費，包含針對身心障礙、低收入戶、清寒學生、65歲以上等族群4G資費129元起。

根據公平會提供遠傳資費方案，針對身心障礙、中低收入戶、清寒學生、65歲以上特殊族群，4G資費129元起，傳輸量1GB，量到降速1Mbps，月繳299元，網速21Mbps吃到飽，5G資費月繳599元，前24個月每月減收100元，傳輸量24GB，量到降速至12Mbps；針對65歲以上族群，4G資費月繳299元，傳輸量6GB，量到降速至12Mbps，

針對一般用戶（新申辦、續約、攜碼用戶），遠傳提出三種優惠資費方案，4G資費月繳199元起，傳輸量6GB，量到降速至128kb，4G月繳499元，網速21Mbps吃到飽，5G資費月繳599元起，傳輸量24GB，量到降速至12Mbps。

公平會指出，遠傳電信主動提出實施多項優惠資費方案及保障亞太電信用戶權益之承諾，並承諾將提升服務與網路品質，推廣VoLTE服務，持續以大數據、人工智慧、物聯網技術投入企業雲端服務、遠距教學服務、遠距健康照護等應用領域，另將持續挹注資本支出在通信軟體及硬體設備的建置與擴充，提升網路覆蓋率、傳輸速度及增加容量等措施。

公平會表示，為消弭本結合限制競爭之疑慮，並確保整體經濟利益大於限制競爭之不利益，經審議後決議不禁止其結合，但從用戶端權益的保障、服務及網路品質的提升及促進市場競爭三方面，對遠傳電信附加負擔如下。

公平會表示，資費方案部分，概括承受亞太電信既有用戶契約，確保用戶得依契約約定之資費、內容與條件使用至114年12月31日；針對身心障礙、中低收入戶、低收入戶、清寒學生、65歲以上族群，提供至少5年優惠資費方案 ；另針對一般用戶提供至少1年優惠資費方案。

此外，針對服務及網路品質提升部分，公平會表示，遠傳電信自行承諾提升服務及網路品質、投資軟硬體事項，公平會亦要求須於合併後5年內每年提交行動寬頻網路整合與優化等提升網路性能及服務品質之具體實施成果，以及遠傳電信符合自行承諾有益於整體經濟利益之成果報告備查。