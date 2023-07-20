台積電今年資本支出估近低標 Q2庫存周轉拉升至99天

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電表示，今年資本支出維持320-360億美元並將約在下緣低標區間。另外台積電第2季庫存天數（Days of inventory）持續上升達到99天主要是由於N3爬升所致。圖為示意圖。 圖／法新社
台積電表示，今年資本支出維持320-360億美元並將約在下緣低標區間。另外台積電第2季庫存天數（Days of inventory）持續上升達到99天主要是由於N3爬升所致。圖為示意圖。 圖／法新社

台積電（2330）今（20）日召開法說會，董事長劉德音、總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席今日線上法說會，台積電說，今年資本支出維持320-360億美元並將約在下緣低標區間。另外台積電第2季庫存天數（Days of inventory ）持續上升達到99天主要是由於N3爬升所致。

資本支出相關說法和先前股東會後台積電管理層說法一致，不過，台積電上半年實際美元資本支出為第2季資本支出81.7億美元，較第1季99.4億美元，合計約181.1億美元，若實際資本支出區間不變，下半年資本支出將較上半年更謹慎且較少約138.9億美元起跳。

另有分析師關注成熟製程需求變化，魏哲家也說，來自手機、PC的疲弱都會干擾該節點，不過台積電在先進製程上持續領先，預期N3家族會是台積電未來長期大成長的節點。

至於庫存天數方面，台積電統計，去年第2季同期95天，首季則為96天，至於今年第2季則進一步增至99天。

法人關注台積N3營收貢獻占比何時能等同N5/N7，黃仁昭解釋，因為台積電的營收規模相較過往已持續成長，很難在目前就提供一個數據比率，但台積電確信未來N3會成為長期大規模且有長期需求的成長的動能。

魏哲家也說，AI客戶已選擇台積的N3製程，這包含HPC應用，N3E則有不同多元客戶參與其中。

台積電 魏哲家 法說會

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