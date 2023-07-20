台積電二度下修今年全年營收 估衰退近一成

台積電 (2330）總裁魏哲家今日主持線上法說會時表示，有鑑於半導體供應鏈庫存去化時間較原預期長，儘管AI需求強勁，仍無法抵銷不足需求疲弱的影響，再度下修對今年晶圓代工產業及台積電營收預估，台積電今年全年營收以美元計價，由衰退 1-6% 下修至一成。

魏哲家表示，本季確實感受到AI需求增加，但中國經濟復甦比三個月前看到還要疲弱，總體景氣不佳也讓終端需求也不如預期成，客戶看法更保守，預期庫存調整可能延續至第4季。

魏哲家指出，也再度下修今年半導體景氣預估，預估今年半導體 (扣除記憶體) 產值約下滑 4-6%，與前一季看法同，但晶圓代工產業則由衰退 7%到9%， 下修至衰退14%到16%；台積電今年全年營收以美元計價，由下滑 1%到6%、二度下修至約 10%，仍優於產業平均數，主要受惠技術領先及差異化。