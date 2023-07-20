緯軟抽籤沒跟到不用懊惱 這檔報酬率逾4成明起申購

緯創小金雞緯軟（4953）增資新股申購今（20）日公開抽籤，中籤率僅0.13%，以收盤價138.5元計算，中籤1張可獲利46,500元，報酬率50.5%；另外，今日申購截止的強生（4747），報酬率則達145.8%，沒跟上的投資人也不用懊惱，亞航（2630）增資股明日起開始申購，每股承銷價35元，以今日收盤價計算，報酬率超過4成。

緯軟現金增資將發行486張新股，每股承銷價92元，今日公開抽籤，中籤率僅0.13%；緯軟今日股價強漲，以127.5元開高後衝上漲停138.5元鎖死到終場，上漲12.5元，若以今日收盤價計算，中籤的投資人將賺進46,500元，新股撥券日期為7月28日。

另外，閎康（3587）增資新股將在明日公開抽籤，每股承銷價175元，預估中籤率0.12%，以今日收盤價242元計算，抽中可獲利67,000元，報酬38.3%；強生及崇越（5434）增資新股申購今日截止，預計7月24日抽籤。

崇越每股承銷價150元，以今日收盤價184元計算，中籤可獲利34,000元，報酬率22.7%；強生每股承銷價48元，以今日收盤價118元計算，中籤可獲利70,000元，報酬率145.8%。

沒跟上緯軟、強生等的申購抽籤也不用懊惱，接下來還有兩檔可以抽，初上市的六方科-KY，申購日期自7月19~21日，每股承銷價66元，承銷張數920張，預計7月25日抽籤，7月31日掛牌上市。

亞航增資股則自7月21~25日辦理申購，承銷張數3,230張，每股承銷價35元，以今日收盤價49.2元計算，中籤可獲利14,200元，報酬率40.6%，預計7月27日公開抽籤，8月4日新股撥券。