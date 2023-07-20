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半導體庫存調整到何時？台積電魏哲家拋出謹慎看法

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電總裁魏哲家。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
台積電總裁魏哲家。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影

半導體庫存調整如市場預期正持續進行，台積電（2330）今（20）日召開法說會，台積電總裁魏哲家直言，大趨勢比我們先前預期弱（Macro is weaker then what we thought），比如中國大陸經濟復甦比預期慢、終端需求不佳也持續，AI雖然是很強勁但大環境的趨勢仍不能完全彌補這些，庫存調整到什麼時候是個好問題，一切都要看經濟因素。

台積電董事長劉德音、總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席今日線上法說會，回應分析師提問時魏哲家作上述表示。

魏哲家說，經濟前景比我們預期地來的疲弱，通膨因素也持續，這議題All about the macro，除了AI以外所有客戶也全面更謹慎在管控下半年庫存，IC設計庫存今年會陸續更健康但他們仍持續管控，至於2024年也看大環境。

台積電 魏哲家 法說會

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