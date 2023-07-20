台積電第2季每股純益降至7.01元 符合預期

台積電（2330）今（20）日公布2023年第2季財務報告，單季稅後純益1,818億元，季減10.0%，每股純益7.01元（折合美國存託憑證每單位為1.14美元）。

台積電因第2季受到客戶持續調整庫存，先進製程產能利用率下滑，儘管5月湧進急單，5奈米產能利用率明顯回升，7奈米產能利用率也同步提升，但因晶圓出貨要到第3季交貨，導致第2季營收4,808億4千萬元，季減10.0%，符合預期，毛利率降至54.1%，季減2.2個百分點，略優於財測 上限；營業利益率42%，也優於財測目標，單季仍賺進1,818億元，每股純益70.1元，低於前一季的7.98%。

若以美元計算，2023年第2季營收為156.8億元，年減13.7%，季減6.2%。上半年323.96億美元，低於原預估年減一成，表現優符預期。

台積電公布第2季5奈米製程出貨營收占比達30%；7奈米製程出貨占因產能利用率下降，營收占比23%。但先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的53%。

台積電第2季各項財務指標，符合預期，預料隨先進製程產能利用率提升，台積電已提前度過景氣低谷。