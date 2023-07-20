美方對於賴清德不信任？郭台銘這樣說

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（20）日在臉書貼文表示，英國《金融時報》以〈Washington presses Taiwan presidential frontrunner on White House comments〉為題，大篇幅報導美方對於賴清德的不信任。報導中提到，華府、美國國務院「認為賴清德的言論跟蔡英文總統對兩岸關係採取的審慎態度背道而馳」，美方對賴清德副總統的兩岸論述，已經感到「非常焦慮」（very anxious）。

他說，的確，我也對此感到高度的憂心。作為總統參選人，賴清德時而說「最想跟習近平共進晚餐」，時而這場選舉是「中南海和白宮」的選擇，這樣片面式討好選民的兩岸論述，果然已經引起中美雙方的高度疑慮。

他表示，我上次說賴清德要和習近平吃飯是「九廂情願」，現在美國國務院對賴清德的美國政策也有同樣的反應，要選總統的人卻既不了解中國，也不了解美國，只想用一些爽話來討好支持者，在當前的情況下，實在太危險了！

郭台銘指出，和賴清德的態度相比，蔡英文總統的路線至少還是「審慎」的。大家想想，如果讓賴清德這樣的人來當總統，東邊亂說一些衝撞中國的話，西邊亂說一些讓美國政府受不了的話，台灣會被帶到什麼樣可怕的地方去？

郭台銘說，我提出的《金門和平宣言》特別在金門發表，將我對兩岸問題的態度立場，表示得清清楚楚，又特別以英文專文在《華盛頓郵報》上發表，同樣對美國人說得明明白白，我不怕惹來什麼樣的謾罵，我知道要讓台灣有安全的未來，就必須如此訂定在中美之間的政策。

他強調，我直接談判立場，沒有什麼選舉宣傳語言藏在裡面，希望想當政治領袖的人都能有這樣的勇氣與承擔，選擇做對的事，而不是只為了一時得到聲量、得到支持，就做出胡言亂語的行為。兩岸要和，台灣更要強。我將在下個月向大家報告我的「強國之策」，敬請期待。