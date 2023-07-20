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AI大浪！襲捲跨產業 人力銀行估企業徵才逾2.6萬人

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

半導體女王」AMD超微執行長蘇姿丰來台再掀AI熱，104人力銀行今（20）日指出，根據徵才資料庫顯示，AI相關工作機會目前已超過2.6萬個。

近六成集中於電子資訊/軟體/半導體業，近二成來自一般製造業，近一成合計來自批發/零售/傳直銷業，以及法律/會計/顧問/研發/設計業。

104人力銀行數據長李魁林指出，「作AI」的研發工程師炙手可熱，「會AI」的應用人才同樣水漲船高，人才會AI，平均身價至少高出一成；大學生透過選課、自學、實作或實習，超前部署AI相關技能，不用等到畢業，有望先卡位超夯AI人才。

AMD超微執行長蘇姿丰來台接受媒體訪問時指出，AI目前還在拓荒的階段，她十分看好接下來五到十年的發展，軟硬體設備從CPU（中央處理器）、GPU（繪圖處理器）、FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列）和ASIC（客製化IC）都需要AI解決方案。截至7月，104人力銀行線上提供2萬6,390個AI相關工作，雖然近六成集中於電子資訊/軟體/半導體業，但已見多個跨產業同時需求AI人才。

李魁林指出，上班族進修AI相關技能，跳槽轉職、或原職含金量可望幫自己爭取至少一成以上的加薪幅度；商管、社科、甚至文學院的大學在校生，若能熟玩AI應用產品，了解背後的運作原理和機制，「懂」AI，更能接近產業的當紅核心，AI整合力也將成為目前工作者的必備技能，隨著上周7月12日大學分科測驗落幕，接下來正是學生選填科系志願的關鍵時刻。

李魁林特別提醒，不管是工作者與學生，都應拋下傳統文理組的職能分類概念，練就整合型AI應用技能。而AI相關工作，除了直接對應到研發工程師，也有不少是傳統大宗職缺AI化。

AI 半導體 人力銀行

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