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台股短線反彈 投資人謹守兩大原則
針對台股目前走勢情況，今（20）日台薪證券投資顧問副總經理黃文清上午表示，短線上整個表現是一個小漲的格局，主因在於過去兩日台股已經跌了兩天，情況相對弱勢，台股也順勢做了短線的反彈。
不過黃文清補充，重點仍是在下午台積電法說會的內容，包括台積電庫存調整狀況、第3季營收的展望、下半年旺季效益等，尤其這波電子股漲勢相當凌厲，電子交易比重程度上也相當集中，因此有一些過熱的現象發生於過去兩日，凸顯出基本面數據的檢視變得更為重要。
另外，黃文清也提醒投資人，目前台股指數萬七點不至於被跌破，但這波AI相關個股的漲勢已經到了過度集中的情況，因此投資人要審慎面對、檢驗公司獲利，除了關注台積電法說會之外，後續其他個股召開法說會也都值得注意。而操作策略上，黃文清指出謹守兩個原則：震盪過程不要過度追高、盡量挑選類股基期相對較低的。
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