AI工作大爆發 人力銀行：商管、社科、文學院會這點就可以投入
繼「人工智慧教父」NVIDIA輝達執行長黃仁勳之後，「半導體女王」AMD超微執行長蘇姿丰也來台再掀AI熱。104人力銀行徵才資料庫顯示，AI相關工作機會目前已超過2.6萬個，104人力銀行數據長李魁林指出，就算不是理工科系背景，只要嫻熟熱門的AI應用工具，也有機會切入AI領域；商管、社科、甚至文學院的大學在校生，若能熟玩AI應用產品，了解背後的運作原理和機制，「懂」AI，更能接近產業的當紅核心。
AMD超微執行長蘇姿丰來台接受媒體訪問時指出，AI目前還在拓荒的階段，她十分看好接下來五到十年的發展，軟硬體設備從CPU(中央處理器)、GPU(繪圖處理器)、FPGA(現場可程式化邏輯閘陣列)和ASIC(客製化IC)都需要AI解決方案。
截至7月，104人力銀行線上提供26,390個AI相關工作，雖然近六成集中於電子資訊/軟體/半導體業，但已見多個跨產業同時需求AI人才。 近兩成來自一般製造業，近一成合計來自批發/零售/傳直銷業、及法律/會計/顧問/研發/設計業；職缺所需工作技能以ChatGPT、Midjourney、以及Stable Diffusion為例，也在最近三個月顯著成長。
104人力銀行數據長李魁林觀察，企業對AI人才的需求，分為「用AI」的工程研發相關、以及「作AI」的應用解決相關，就算不是理工科系背景，只要嫻熟熱門的AI應用工具，也有機會切入AI領域。以最近大熱門的ChatGPT、Midjourney、以及較新的Stable Diffusion為例，最近三個月，企業徵才註明相關技能的職缺也明顯增加，要求ChatGPT技能的職缺有177個，要求Midjourney技能的職缺有37個，要求Stable Diffusion技能的職缺有255個。
李魁林指出，上班族進修AI相關技能，跳槽轉職、或原職含金量可望幫自己爭取至少一成以上的加薪幅度；商管、社科、甚至文學院的大學在校生，若能熟玩AI應用產品，了解背後的運作原理和機制，「懂」AI，更能接近產業的當紅核心，AI整合力也將成為目前工作者的必備技能，隨著7月12日大學分科測驗落幕，接下來正是學生選填科系志願的關鍵時刻，他特別提醒，不管是工作者與學生，都應拋下傳統文理組的職能分類概念，練就整合型AI應用技能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言