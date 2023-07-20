蘇姿丰：未來AI無所不在

超微（AMD）執行長蘇姿丰17日抵台後，昨（19）日首度公開現身接受媒體訪問，高喊看好AI後市，直言AI還在早期發展階段，至少還有五到十年快速發展的光景，光是未來三至五年整體潛在市場規模高達1,500億美元（逾新台幣4.6兆元），「未來五年AI將無所不在」，相當值得期待。

蘇姿丰昨天出席超微創新日活動後受訪，釋出以上訊息，並強調超微將投注更多資源在AI業務擴展，並列為首要投資領域，「對相關發展機會感到很興奮。」法人認為，蘇姿丰的談話，有助強化市場對AI發展信心，台積電、鴻海、群聯、欣興、祥碩、技嘉、微星等相關供應鏈跟著旺。

蘇姿丰說，對超微來說，所有產品都可看到AI在裡面，包括資料中心、企業級產品、邊緣裝置等。超微也在AI軟體生態系統投資很多，客戶回饋都很正向，未來會持續在生態系做投注更多。

對於與輝達等業者的市場競爭，蘇姿丰認為，AI還在發展早期階段，仍有很大成長空間，AI整體潛在市場（TAM）在未來三至五年可能達1,500億美元規模。AI不會只有一種解決方案，可能是處理器（CPU）、繪圖晶片（GPU）、現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）或PC等產品，超微也會擁抱開放的生態系統。

蘇姿丰說，超微的策略向來都是要推出非常強的技術與產品，並與客戶建立深度的合作夥伴關係，AI方面也是如此，其開發資料中心所用的GPU，這三年來從MI100、MI200進展到MI300加速器，每一代產品都愈來愈好，競爭力愈來愈強。

蘇姿丰強調，AI對超微來說是重要的長期策略，MI300是創新產品，開發時就利用最好的技術，採用小晶片架構、CoWoS封裝技術，並支援高頻寬記憶體（HBM），在產品設計時就希望具備高效能及彈性，不只是內含電晶體數量比競品多，而是能力更強的晶片，適合用來進行AI訓練與推論。

蘇姿丰並提到，超微過去幾年歷經很大變化，例如2019年時，公司營收規模不到70億美元，去年已超過230億美元，「這是大幅度、躍進式的成長」。而且超微收購FPGA業者賽靈思，策略上是考量運算時需要各種引擎，包括CPU、GPU、FPGA，及自適應系統單晶片（SoC）等。策略上，超微會前瞻性地看待未來的市場需求，將來也會持續投資AI，確保其產品在各市場領域都是最好使用。