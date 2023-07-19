KKBOX支援音樂串流軟體Roon 開創極致音質聆聽經驗

音樂科技集團KKCompany Technologies旗下音樂串流品牌KKBOX宣布，正式支援頂級音樂串流軟體Roon，成為 Roon首個亞洲地區音樂串流服務合作夥伴。雙強聯手整合串接無損音質音樂內容，支援跨裝置播放豐富聆聽場景。

即日起，透過Roon服務便能聆聽KKBOX超過4,000萬首無損音質曲庫，橫跨華語、日、韓、西洋等多元語系音樂作品，支援最高 24bit／192kHz Hi-Res音質；藉由服務整合串接，統整管理實體和串流音樂蒐藏，支援各大品牌音響設備與音訊裝置，實現全室跨裝置設備播放，為眾多音樂愛好者和發燒友提供更極致豐富的聆聽選擇與場景。

KKBOX與Roon合作將高音質音樂鑑賞新趨勢引進亞洲市場，為頂級音質串流聆聽開創全新格局。KKBOX也推出無損音質方案限時優惠活動，吸引用戶。