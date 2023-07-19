快訊

首次受訪畫面曝光！AMD蘇姿丰滿臉笑容喊：台灣「這點」很精彩

新竹驚傳員警派出所內中槍身亡 同仁已封鎖現場

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國大陸外交部長為何失蹤？

KKBOX支援音樂串流軟體Roon 開創極致音質聆聽經驗

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

音樂科技集團KKCompany Technologies旗下音樂串流品牌KKBOX宣布，正式支援頂級音樂串流軟體Roon，成為 Roon首個亞洲地區音樂串流服務合作夥伴。雙強聯手整合串接無損音質音樂內容，支援跨裝置播放豐富聆聽場景。

即日起，透過Roon服務便能聆聽KKBOX超過4,000萬首無損音質曲庫，橫跨華語、日、韓、西洋等多元語系音樂作品，支援最高 24bit／192kHz Hi-Res音質；藉由服務整合串接，統整管理實體和串流音樂蒐藏，支援各大品牌音響設備與音訊裝置，實現全室跨裝置設備播放，為眾多音樂愛好者和發燒友提供更極致豐富的聆聽選擇與場景。

KKBOX與Roon合作將高音質音樂鑑賞新趨勢引進亞洲市場，為頂級音質串流聆聽開創全新格局。KKBOX也推出無損音質方案限時優惠活動，吸引用戶。

KKBOX 軟體

延伸閱讀

美國編劇工會與演員工會雙罷工，為何好萊塢資方寧可停擺？

安勤攜亞信 推物聯網方案

「想見你」持續夯！孫盛希猛奪冠再曝喜訊

炎亞綸涉偷拍50萬交保 傳再丟主持棒…主辦方說話了

相關新聞

首次受訪畫面曝光！AMD蘇姿丰滿臉笑容喊：台灣「這點」很精彩

超微（AMD）執行長蘇姿丰閃電來台！今日特地選擇五星酒店文華東方辦理超微創新日（Innovation Day），雖然她整...

超微低調舉行供應鏈閉門會議 蘇姿丰媒體前僅揮手快閃

處理器大廠超微(AMD)執行長蘇姿丰旋風式訪台，超微下午在文華東方舉辦 AMD Innovation Day，與供應...

車用面板需求看漲 預估帶動2023年車用TDDI出貨量年增54%

根據TrendForce最新車用面板研究報告指出，隨著疫情趨緩，汽車市場回歸成長軌道，加上車內面板用量持續提升下，預期2...

AMD蘇姿丰現身！與供應鏈會談 科技業4大咖親臨現場

超微 (AMD）今 (19) 日下午2 時在文華東方舉辦 AMD創新日（ Innovation Day），由旋風式來台的...

AMD創新日登場！英業達總座蔡枝安、群聯潘健成現身

英業達（2356）受惠大客戶超微（AMD）執行長蘇姿丰抵台，今（19）日以69元開出後，股價直線拉升至70.7元、盤中上...

AI概念股見真章時刻到 統一FANG+ ETF成分股持續發光

AI商業化進程更進一步！微軟7月18日在年度Inspire大會上宣布生成式AI功能定價為每月30美元，財務長Amy Ho...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦