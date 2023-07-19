首次受訪畫面曝光！AMD蘇姿丰滿臉笑容喊：台灣「這點」很精彩
超微（AMD）執行長蘇姿丰閃電來台！今日特地選擇五星酒店文華東方辦理超微創新日（Innovation Day），雖然她整趟訪台行程、規劃都保密到家，不過今日在創新日會場外看到大批等候的媒體，還是短暫停留腳步，接受簡短的訪問，其中有媒體詢問她這次來台灣想法，她滿臉笑容的說「這次訪台之旅，整趟感覺都很好！」而這也是她首次接受媒體訪問。
有媒體問到訪台期間，最令她印象深刻的是什麼？蘇姿丰也特別駐足分享，「台灣的食物很精彩，wonderful！」，讓她感覺很棒。據了解，超微今日在文華東方酒店召開創新日（Innovation Day），會中由執行長蘇姿丰負責介紹旗下首款整合x86 處理器的AI 引擎 「Ryzen AI」，以及各式領先技術與成長動能、全方位產品。
此外，超微致力推展 AI 平台策略，為客戶提供廣泛的運算引擎組合、開放且經過驗證的 AI 軟體，近日積極與業界進行更緊密的深度合作，盼能推動高效能及 AI 運算的發展。
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