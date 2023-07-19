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車用面板需求看漲 預估帶動2023年車用TDDI出貨量年增54%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
友達Micro LED車用面板。記者蔡銘仁攝影／報系資料照
友達Micro LED車用面板。記者蔡銘仁攝影／報系資料照

根據TrendForce最新車用面板研究報告指出，隨著疫情趨緩，汽車市場回歸成長軌道，加上車內面板用量持續提升下，預期2023年車用面板出貨數量將突破2億片，達2.05億片的水準，年成長5.1%。

在車用面板用量與日俱增的影響下，車用面板驅動IC的用量與技術成長也逐漸受到矚目，其中車用觸控與驅動整合IC（TDDI）應用在新產品上逐漸提升，整體市占率持續攀升中。

車用TDDI優勢在於將觸控與驅動功能整合之後，IC用量減少，整體成本優化，對車廠或Tier one供應商來說亦可簡化繁雜的供應鏈管理，技術方面，搭載TDDI的面板轉為內嵌式觸控（In-Cell)）設計，光學表現也比傳統的外掛式觸控模組來的優異。目前據TrendForce了解，正在開發的新車款所使用的中控台面板，絕大多數預計都將採用TDDI架構，可預期用量將持續成長，2022年TDDI出貨數量約2,400萬顆，預估2023年出貨量約3,800萬顆，年增54%。

TrendForce指出，目前在車用TDDI市場上領先的IC廠商為奇景光電，由於進入車用市場較早，故技術經驗成熟，也獲得要求嚴謹的Tier one供應商以及車廠客戶較高的信任。

其他IC廠商包括新思及敦泰也因為切入車用TDDI市場較早，目前分別在日系車廠以及中國車廠的TDDI供應占有一席之地。其他的IC廠商雖然較晚開始布局，但在與面板廠合作的策略下，包含LX-Semicon，Raydium，Novatek都逐漸開始導入新產品，倘若驗證順利，預期2024年開始將逐步放量。

TrendForce觀察在車用面板的尺寸將逐漸放大，在精簡IC架構的優勢下，將有利於車用TDDI的發展。而以中長期趨勢而言，當面板尺寸超越30吋之後，同樣考慮到IC成本的節約，IC廠商計畫改以LTDI的架構作為搭配，現階段各IC廠商都在開發初期。

TrendForce指出，近幾年車用面板需求的大幅成長，讓各家IC廠商都試圖開發產品進入市場，值得注意的是，不同於消費性電子產品較快的驗證時程，車用產品在價格之外更加強調的是可靠度與安全性，尤其是歐美日系等傳統車廠，不僅是進入供應鏈的門檻高，製程與產品須通過車用規格，如AEC-Q100, ISO 26262等，驗證時程多半長達二至三年，同時也需要提供至少五年以上的供貨保證，與消費性產品市場運作模式截然不同。因此，除了原來在供應鏈中的供應商不容易被取代外，急欲想進入供應鏈的廠商在前期也必須要投入大量資源，以爭取加入供應行列。

車用面板 觸控

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