AMD創新日登場！英業達總座蔡枝安、群聯潘健成現身

英業達（2356）受惠大客戶超微（AMD）執行長蘇姿丰抵台，今（19）日以69元開出後，股價直線拉升至70.7元、盤中上漲1.7元，再創歷史新天價，而AMD創新日正式在文華東方酒店登場，並邀請各企業大佬與會，其中，英業達作為超微重要合作夥伴，今日也由總經理蔡枝安、個人電腦事業群總經理張輝代表出席，此外，還有群聯（8299）執行長潘健成也接連現身。

據了解，超微今日在文華東方酒店召開創新日（Innovation Day），會中由執行長蘇姿丰負責介紹旗下首款整合x86 處理器的AI 引擎 「Ryzen AI」，以及各式領先技術與成長動能、全方位產品；此外，超微致力推展 AI 平台策略，為客戶提供廣泛的運算引擎組合、開放且經過驗證的 AI 軟體，近日積極與業界進行更緊密的深度合作，盼能推動高效能及AI 運算的發展。

外傳廣達（2382）、英業達、和碩（4938）等電子五哥皆有派人參加，而今日現場包括群聯執行長潘健成及近日剛接下英業達總經理一職蔡枝安，都已現身會場。據聞，待會後蘇姿丰將與相關台系供應鏈廠商舉行晚宴，預料出席的台系供應鏈廠商，包括先前已經公開表示有此行程的和碩董事長童子賢，連電子五哥廣達、仁寶（2324）、英業達、緯創（3231）等伺服器供應商高層，都將與會。