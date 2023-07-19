快訊

大笑闖入北韓？駐韓美軍瘋狂越界 已被北韓拘捕

揭高雄冰店中毒案 吹哨者自爆：警示食安沒被感謝 反遭酸民肉搜

AMD創新日登場！英業達總座蔡枝安、群聯潘健成現身

經濟日報／ 記者鐘惠玲吳康瑋／台北即時報導
左起英業達個人電腦事業群總經理張輝、總經理蔡枝安。記者鐘惠玲、吳康瑋攝影
左起英業達個人電腦事業群總經理張輝、總經理蔡枝安。記者鐘惠玲、吳康瑋攝影

英業達（2356）受惠大客戶超微AMD）執行長蘇姿丰抵台，今（19）日以69元開出後，股價直線拉升至70.7元、盤中上漲1.7元，再創歷史新天價，而AMD創新日正式在文華東方酒店登場，並邀請各企業大佬與會，其中，英業達作為超微重要合作夥伴，今日也由總經理蔡枝安、個人電腦事業群總經理張輝代表出席，此外，還有群聯（8299）執行長潘健成也接連現身。

據了解，超微今日在文華東方酒店召開創新日（Innovation Day），會中由執行長蘇姿丰負責介紹旗下首款整合x86 處理器的AI 引擎 「Ryzen AI」，以及各式領先技術與成長動能、全方位產品；此外，超微致力推展 AI 平台策略，為客戶提供廣泛的運算引擎組合、開放且經過驗證的 AI 軟體，近日積極與業界進行更緊密的深度合作，盼能推動高效能及AI 運算的發展。

外傳廣達（2382）、英業達、和碩（4938）等電子五哥皆有派人參加，而今日現場包括群聯執行長潘健成及近日剛接下英業達總經理一職蔡枝安，都已現身會場。據聞，待會後蘇姿丰將與相關台系供應鏈廠商舉行晚宴，預料出席的台系供應鏈廠商，包括先前已經公開表示有此行程的和碩董事長童子賢，連電子五哥廣達、仁寶（2324）、英業達、緯創（3231）等伺服器供應商高層，都將與會。

此外，英業達除了是伺服器代工大廠，AI伺服器的業務也早已開展，連最近席捲全球的超微（AMD）也是英業達的大客戶，隨著旗下雲端資料中心業務的滲透率逐年提升之外，後市成長可期。市場也關注這次超微創新日（Innovation Day）結束後，雙方將進一步擴大合作，為各個市場帶來的獨特價值。

超微創新日今日登場。記者鐘惠玲、吳康瑋攝影
超微創新日今日登場。記者鐘惠玲、吳康瑋攝影

英業達 超微 AI AMD 蘇姿丰

延伸閱讀

AMD執行長蘇姿丰訪台…「起飛」概念股名單曝 專家驚：中華電（2412）也有份

AMD 執行長蘇姿丰訪台鏈 群聯、祥碩入列帶來訂單大紅包

蘇姿丰低調訪台…明將會面AMD台灣夥伴 這電信公司也受邀

AMD蘇姿丰來台掀AI熱！概念股劇烈震盪、川湖創新天價

相關新聞

不讓黃仁勳專美於前！蘇姿丰今秘會魏哲家 爭台積電先進製程產能

繼輝達執行長黃仁勳今年5月旋風來台後，另一伺服器和中央處理器（CPU）大廠美商超微（AMD）執行長蘇姿丰今日將參加 AM...

與AMD員工大合照！蘇姿丰手捧 Q版「蘇媽」超大乖乖成亮點

超微（AMD）蘇姿丰於周一抵台，今（19）日參與自家活動AMD Innovation Day，其中照片驚見，蘇姿丰手拿一...

聯發科小金雞達發！去年幾乎賺兩個股本 為何2大事業成長看俏？

IC設計龍頭聯發科又孵出一隻小金雞，去年才登錄興櫃的達發科技（6526），已於今年第二季獲得台灣證交所的上市同意，預計今年10月底前轉上市。達發科技去年以650元登錄興櫃，週二（7/18）收盤價為577元，雖然是破發價，但仍高居興櫃股王。

超微低調舉行供應鏈閉門會議 蘇姿丰媒體前僅揮手快閃

處理器大廠超微(AMD)執行長蘇姿丰旋風式訪台，超微下午在文華東方舉辦 AMD Innovation Day，與供應...

車用面板需求看漲 預估帶動2023年車用TDDI出貨量年增54%

根據TrendForce最新車用面板研究報告指出，隨著疫情趨緩，汽車市場回歸成長軌道，加上車內面板用量持續提升下，預期2...

AMD蘇姿丰現身！與供應鏈會談 科技業4大咖親臨現場

超微 (AMD）今 (19) 日下午2 時在文華東方舉辦 AMD創新日（ Innovation Day），由旋風式來台的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦