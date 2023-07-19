拍攝獨一無二的趣味短影音 有機會靠自己的曠世巨作獲得萬元獎金

耳機裡的音樂近期成為社群超夯話題，全球行動短影音平台 TikTok攜手華納音樂推出#TikTok夏日音樂節活動，邀請社群在酷暑之中清涼一「夏」。只要利用群星歌曲、TikTok社群專屬的獨家濾鏡拍攝獨一無二的趣味短影音，不僅能用歡笑為全球社群帶來沁涼微風，還有機會靠自己的曠世巨作獲得萬元獎金。

無論是想探索適合夏日躍動的強力頓點舞曲，還是平靜心情的美聲金曲，通通能在#TikTok夏日音樂節找到。TikTok夏日音樂節獨家精選「夏日主打」、「夏日必聽」、「夏日經典」三大夏日歌單，由羅志祥（@showlo）最熱新曲〈Don’t Be Late!〉打響夏日第一砲，用「動筆累」與強大的舞感盡顯亞洲舞王本色，同時歌單也納入情歌創作天王周興哲（@eric.chou0622）〈摯友〉、情歌天后梁靜茹〈大人〉、鐵肺天后戴愛玲（@princessai2687）復古Funk 舞曲〈電頭鬃〉、Marz23（@marrrz23）〈知道你過得不太好我就放心了〉、怪甜系-EDM百萬流量繆斯蔡恩雨（@priscillaabby）7/21即將發行之同名專輯 TikTok獨家 30秒搶先聽單曲〈未來見〉、強勢新人阿布絲（@abus.tanapima）〈AZA AZA〉等最新力作，滿足社群多元且豐富的音樂喜好。

即日起至 7月 29日，用戶只要使用群星音樂拍攝舞蹈、劇情式短影音、翻唱該首特定金曲，或是利用水晶耳機、夏日輕顏、撲克牌切水果等 TikTok限定特效，並增加「#TikTok夏日音樂節」專屬hashtag，就有機會爭取由 TikTok 和華納音樂共同評選出的最佳翻唱、創意及特效影片，分別獲得1萬及5,000元的獎金。