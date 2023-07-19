拿了就走！工研院攜手7-ELEVEN 打造全天候獨立智慧商店

手機開啟 OPENPOINT APP、掃 QR Code 進入超商，拿了商品走到結帳區用 APP 輕鬆完成結帳。工研院今（19）日攜手統一超（2912）的 7-ELEVEN 共同舉辦智慧超商 X-STORE 7 開幕記者會，雙方攜手在工研院中興院區內，打造拿了就走且24小時可獨立營運無須依附母店經營的智慧商店。此店結合工研院「拿了就走解決方案（Grab & Go System Service）」，具備高整合性、高便利性、高佈建性特色，智慧貨架邁向量產、營運力拚複製，打造智慧商店新時代、開創智慧商務新典範。

數位部數位產業署副署長林俊秀表示，為了加速臺灣的產業AI化，數位產業署委託工研院研發並推動 FAST AI 技術與系統，讓產業可以最少資料與資源，快速發展AI解決方案。目前已有北中南共114家業者參與，近60家申請試用，期能將AI技術導入至倉儲物流、研發、生產、行銷流程等各個產業應用。此次工研院與統一超雙方的合作，不僅是作為結合 FAST AI 與 IoT 技術提升商務應用服務品質的典範案例，也期望能帶頭加速國內產業AI轉型，進一步打造新的 AIoT 產業生態系。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安指出，近幾年在疫情的影響下，加速產業數位轉型腳步，不管是AI人工智慧、巨量資料或物聯網等技術，須思考如何從管理層面到銷售服務整體的數位布局更完整，以及精準掌握消費者喜好，才是業者在新商務／零售時代決勝的關鍵點。而無人商店拿了就走解決方案，透過AI人工智慧、物聯網等技術，除能協助業者人力配置問題，解決偏遠與具有設店困難地區購物需求、亦能精確的掌握營運狀況，進而幫助臺灣業者踏入 AIoT 轉型革命，進軍國際市場。

7-ELEVEN表示，自2018年起領先同業推動智慧零售實驗場域 X-STORE，更成功將實驗場域中的智能服務擴散到全台超過1,600個據點滿足商圈需求，累計吸引超過4,000萬人次體驗。此次與工研院深度合作推出X-STORE 7，透過10坪賣場實踐全台首家沒有母店相鄰、真正拿了就走的智慧超商！店長可藉由智能貨架與台帳系統，遠端即時監測商品庫存、銷售狀況、人流熱點，可有效調度人力機動性補貨、持續優化商品結構掌握商機；消費者透過智慧手機開啟 OPEN POINT APP，掃描 QR Code 即可入店，沉浸在拿了就走的智能購物體驗，店內提供超過300款商品，選擇從鮮食、麵包、乳飲品、日用品、保健食品，到地方名特產、CITY CAFE 現煮咖啡都買得到。

工研院「拿了就走智慧商店技術」有三高特色，第一，高整合性，透過整合AI多重感測，包括攝影機、重量感測、紅外線光柵，以及天花板攝影機等，運用智慧貨架、人員定位追蹤兩大關鍵技術，突破現行半自動自助結帳，或出店前無法即時確定訂單的困境。運用會員ID，加上結帳區設計，可整店人員定位追蹤，確認拿取商品品項與數量，並讓消費者確認明細再出店，實踐拿了就走的應用情境。