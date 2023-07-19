接手英特爾迷你電腦 NUC 華碩強調精英、和碩代工不變

英特爾近一年組織大重整，上周無預警宣布結束 NUC 迷你電腦業務後，19日宣布跟華碩（2357）達成協議，由華碩承接 NUC 系統產品線業務，該合作交易預計第3季完成，而英特爾兩大代工夥伴精英（2331）跟和碩（4938），華碩表示會維持合作關係。

英特爾持續組織重整，聚焦處理器晶片業務方向鮮明，之前賣掉 5G 基頻業務，2020年賣掉 NAND 跟固態硬碟業務給 SK Hynix，2022年宣布終止 Optane 記憶體業務，2023年4月則將伺服器部門將出售給神達（3706），7月又宣布結束NUC 迷你電腦業務給華碩。

值得注意是，華碩跟英特爾的聲明中，載明合作第10~13代 NUC 產品，以及參與未來產品設計開發，且華碩非「專屬授權」。換言之，其他品牌或通路客戶仍可以繼續購買英特爾元件「自行」設計迷你電腦，以 NUC 系列銷售，華碩則承接英特爾本身銷售的 NUC 系統產品客戶業務，並維持提供3年保固服務。

英特爾 NUC 主要代工夥伴是精英電腦（2331）跟和碩，其中精英為主力代工夥伴，華碩表示目前合作代工夥伴不變，沒有計畫改為自行生產，兩大代工廠對此事不表回應。業界則猜測，華碩在 NUC 14以後是否會變動代工夥伴仍值得觀察。

業界預估，英特爾 NUC 迷你電腦非常有成本優勢，業界抱怨，若向英特爾採購元件，自行設計生產迷你系統，成本都不敵英特爾 NUC，粗估 NUC 一年全球銷售量在100~200萬台之間，更具價值部分在於承接該部門後，將掌握全球各垂直產業 IOT 客戶資訊，對華碩 AIOT 事業群無異是大進補。

英特爾 NUC 業務是次世代單元電腦的縮寫（Next Unit of Computing），2012年推出，到今年12年，為英特爾主導的小型電腦，從主機板到系統套件或整機產品都有，NUC 包含標準電腦的所有功能：處理器、記憶體、固態硬碟 (SSD)、LAN 或 Wi-Fi，並支援整合和獨立顯示晶片選項，英特爾 NUC 發展已到13代，也支援 vPro 商用平台，特色是可升級性。

英特爾全球組織重整動作持續，且毫無預警，讓相關供應鏈措手不及，上周英特爾宣布停止 NUC 業務後，海外通路業者不滿聲音浮現，外電報導英特爾將接單至9月1日，但實際狀況不明，部分代理商揚言轉賣其他迷你 PC 解決方案填補產品空檔，或許這也是英特爾在尚未跟華碩完成細節談定前，雙方已公布新買主的原因。