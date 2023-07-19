快訊

1顆98元「陳耀訓蛋黃酥」再度瞬間搶空 網友泣：10秒就沒了

評／台灣學歷崇拜令人困惑？日本教授比較台日情況

13萬公幼家長荷包有救了！課後照顧擬採定額補助 最快明年2月上路

接手英特爾迷你電腦 NUC 華碩強調精英、和碩代工不變

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
Intel NUC 系統部門業務由華碩承接。圖／英特爾官網
Intel NUC 系統部門業務由華碩承接。圖／英特爾官網

英特爾近一年組織大重整，上周無預警宣布結束 NUC 迷你電腦業務後，19日宣布跟華碩（2357）達成協議，由華碩承接 NUC 系統產品線業務，該合作交易預計第3季完成，而英特爾兩大代工夥伴精英（2331）跟和碩（4938），華碩表示會維持合作關係。

英特爾持續組織重整，聚焦處理器晶片業務方向鮮明，之前賣掉 5G 基頻業務，2020年賣掉 NAND 跟固態硬碟業務給 SK Hynix，2022年宣布終止 Optane 記憶體業務，2023年4月則將伺服器部門將出售給神達（3706），7月又宣布結束NUC 迷你電腦業務給華碩。

值得注意是，華碩跟英特爾的聲明中，載明合作第10~13代 NUC 產品，以及參與未來產品設計開發，且華碩非「專屬授權」。換言之，其他品牌或通路客戶仍可以繼續購買英特爾元件「自行」設計迷你電腦，以 NUC 系列銷售，華碩則承接英特爾本身銷售的 NUC 系統產品客戶業務，並維持提供3年保固服務。

英特爾 NUC 主要代工夥伴是精英電腦（2331）跟和碩，其中精英為主力代工夥伴，華碩表示目前合作代工夥伴不變，沒有計畫改為自行生產，兩大代工廠對此事不表回應。業界則猜測，華碩在 NUC 14以後是否會變動代工夥伴仍值得觀察。

業界預估，英特爾 NUC 迷你電腦非常有成本優勢，業界抱怨，若向英特爾採購元件，自行設計生產迷你系統，成本都不敵英特爾 NUC，粗估 NUC 一年全球銷售量在100~200萬台之間，更具價值部分在於承接該部門後，將掌握全球各垂直產業 IOT 客戶資訊，對華碩 AIOT 事業群無異是大進補。

英特爾 NUC 業務是次世代單元電腦的縮寫（Next Unit of Computing），2012年推出，到今年12年，為英特爾主導的小型電腦，從主機板到系統套件或整機產品都有，NUC 包含標準電腦的所有功能：處理器、記憶體、固態硬碟 (SSD)、LAN 或 Wi-Fi，並支援整合和獨立顯示晶片選項，英特爾 NUC 發展已到13代，也支援 vPro 商用平台，特色是可升級性。

英特爾全球組織重整動作持續，且毫無預警，讓相關供應鏈措手不及，上周英特爾宣布停止 NUC 業務後，海外通路業者不滿聲音浮現，外電報導英特爾將接單至9月1日，但實際狀況不明，部分代理商揚言轉賣其他迷你 PC 解決方案填補產品空檔，或許這也是英特爾在尚未跟華碩完成細節談定前，雙方已公布新買主的原因。

英特爾 華碩 固態硬碟

延伸閱讀

輝達、英特爾及高通CEO會布林肯 反對擴大管制中國

英特爾、輝達高層將訪華府 盼阻晶片銷中國管制

英特爾衝刺AI晶片業務 世芯助攻...營運跟著旺

不僅亞馬遜上門！ 世芯又迎來英特爾 AI 晶片大單

相關新聞

不讓黃仁勳專美於前！蘇姿丰今秘會魏哲家 爭台積電先進製程產能

繼輝達執行長黃仁勳今年5月旋風來台後，另一伺服器和中央處理器（CPU）大廠美商超微（AMD）執行長蘇姿丰今日將參加 AM...

業界憂單一獨大！成 AMD 蘇姿丰固樁供應鏈AI伺服器推力

超微（AMD）執行長蘇姿丰本週旋風式訪台四天，六星級東方文華酒店今（19）日舉行 Innovation Day，晚上宴請...

與AMD員工大合照！蘇姿丰手捧 Q版「蘇媽」超大乖乖成亮點

超微（AMD）蘇姿丰於周一抵台，今（19）日參與自家活動AMD Innovation Day，其中照片驚見，蘇姿丰手拿一...

川普批台搶工作 陳建仁：台美雙方對促進貿易有共識

美國前總統川普近日表示，台灣搶走美國半導體工作，被質疑民進黨昔挺川普今全噤聲。行政院長陳建仁今天在立法院受訪表示，雙方都...

接手英特爾迷你電腦 NUC 華碩強調精英、和碩代工不變

英特爾近一年組織大重整，上周無預警宣布結束 NUC 迷你電腦業務後，19日宣布跟華碩（2357）達成協議，由華碩承接 N...

印股重拾外資青睞創新高 投資指標延續向上動能

印度股市重拾外資青睞，資金大量湧入印度股市，促使指數突破歷史新高，站上6萬6,000。瀚亞投信表示，印度強勁的經濟成長動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦