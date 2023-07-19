印股重拾外資青睞創新高 投資指標延續向上動能

印度股市重拾外資青睞，資金大量湧入印度股市，促使指數突破歷史新高，站上6萬6,000。瀚亞投信表示，印度強勁的經濟成長動能，吸引外資興趣，自3月以來，FPI（外國資產組合淨投資）不斷增加。儘管印度股市突破新高，但長期的經濟動能仍對股市帶來信心，中長期走勢仍是向上格局，投資人可採定期定額，搭配逢低加碼方式布局印度基金，以迎接經濟起飛的黃金十年。

根據瀚亞投資-印度溫度計最新指標顯示，6月持續維持向上動能，攀升至109.4，股債均衡配置區，意味著股債均具有投資價值，除了持有股票之外，也可以增配置更多元的金融資產， 像是：印度債券。

ICICI保誠資產管理指出，印度長期結構性的成長故事及相對有利的總體經濟，為長期投資人帶來信心。印度中央及各州政府的預算提出更高的資本支出，透過降低稅收與財政整頓等措施，以支撐當地經濟。

ICICI保誠資產管理表示，在印度經濟發展期間，相對看好與經濟密切相關的產業，如：銀行、汽車、基礎建設及資本財等產業；除此，印度醫藥產業因具有合理的估值與收益，加上產業展望相對樂觀，也是看好的族群之一。

境內印度股票型基金規模最大的瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，外資第2季大幅度流入印度市場，促使股市擺脫低氣壓，重拾上漲動能；在各大產業全面性上漲之際，目前約有六成以上的 BSE200 股票都位於52周均線之上，中大型公司市值更位於二至三年來的高峰。

根據高盛最新預估，2023年印度 GDP 成長將從6%上升至6.4%，是少數經濟成長調高的市場；高速成長動能也將延續下去，預估於2024年經濟成長將達6.3%的高水準。

林庭樟接著說，印度經濟體具備最好的結構性成長、強勁的總體經濟、熱絡的產業活動、企業盈餘持續成長，及接軌國際等優勢，屬當前亞太地區經濟成長動能最強勁的國家，同時市場再經濟背景、貨幣化方面擁有良好紀錄，具備卓越的長期回報。

由於印度股市已攀新高，短期挑戰主要來自絕對與相對較高的評價與溢價。林庭樟說，第3季至下半年，印度主要風險將來自季風降雨、明年度國會大選、升息及資金流的干擾，雖然依照歷史經驗，不足以影響走勢及動能，但指數處較高的位置，走勢難免會有些波動。