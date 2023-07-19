不讓黃仁勳專美於前！蘇姿丰今秘會魏哲家 爭台積電先進製程產能

繼輝達執行長黃仁勳今年5月旋風來台後，另一伺服器和中央處理器（CPU）大廠美商超微（AMD）執行長蘇姿丰今日將參加 AMD Innovation Day（創新日），她並將與台積電會商新一代產品在台積電先進製程包括5奈米及3奈米製程的產能，會後也將參加和台系供應鏈廠商的晚宴，二大AI晶片大廠搶食AI商機，台廠都扮要角。

台積電供應鏈表示，受惠AI應用風起雲湧，在輝達新一代H100AI晶片及GH200超級電腦大賣後，加上降規出貨給中國大陸的H800掀起搶貨後，為台積電先進製程在今年5月湧入大單，也提前引爆輝達執行長黃仁勳表態將率先卡位台積電的3奈米及預定2025量產的2奈米。

據了解，蘇姿丰今日也將與台積電總裁魏哲家祕會，商討包括採用台積電4奈米的擴增產能及採用第三代3奈米的N3E產能，以利台積電後續設備採購及產能布建。

很明顯，輝達和超微二強大動作搶進AI伺服器市場，台積電仍是後最大的後盾。二家公司預料也將成為台積電5奈米及3奈米明年營收持續成身的主要動能。

據了解，今日下午在東方文華舉辦的AMD Innovation Day，AMD要以高效能與自行調適運算領導者的角色，將持續推動科技創新，打造出新一代高效能運算、遊戲、資料中心、雲端以及AI解決方案。

AMD稍早發布，該公司推展AI平台策略，為客戶提供廣泛的運算引擎組合、開放且經過驗證的AI軟體，結合與業界進行的深度合作，推動高效能及AI運算的發展。

預料會中將由蘇姿丰闡述AMD的領先技術與成長動能、全方位產品為各個市場帶來的獨特價值，包括全球首款整合於 x86 處理器的AI引擎 Ryzen AI，並深入探討運算市場轉型、資料中心與AI的趨勢和機會等。

AMD Innovation Day 會後，將與相關台系供應鏈廠商舉行晚宴，蘇姿丰也將在晚宴上，會晤台系供應鏈廠商，除了先前已經公開表示會見面行和碩董事長童子賢外，還包電子五哥當中的廣達、仁寶、英業達、緯創和長期儲存和高速傳輸解決方案大廠群聯等等供應商高層，與輝達較勁並固樁意味濃厚。