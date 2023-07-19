與AMD員工大合照！蘇姿丰手捧 Q版「蘇媽」超大乖乖成亮點

超微（AMD）蘇姿丰於周一抵台，今（19）日參與自家活動AMD Innovation Day，其中照片驚見，蘇姿丰手拿一包印有她頭像的超大包乖乖，與其他同事大合照，超在地零食也引發網上一陣討論，網友見狀表示，「哪裡可以買到」、「真的好想要喔」。

在台灣，機械設備上擺放零食「乖乖」是一項業界文化，擺放的「乖乖」外包裝必須是綠色的奶油椰子口味，且不能過期，據說，擺放後能「讓設備乖乖運作」。

蘇姿丰本周訪台，行程非常低調，今日預計參加AMD Innovation Day，也將赴南科拜會台積電（2330），以及與矽品、中華電信、廣達、緯創、英業達、和碩、仁寶等公司高層會面，外界認為，蘇姿丰此行主要是與供應鏈廠商進行交流，強化串聯台灣的AI供應鏈。

蘇姿丰17日抵台後，對象繼首波已浮出檯面的台積電、和碩等製造夥伴之後，第二波會面名單曝光，以群聯、祥碩這兩大IC設計協力廠為主，不僅將面對面強化夥伴關係，還將談新合作案，為群聯、祥碩帶來新訂單紅包。