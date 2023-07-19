首家 AI 小七無人超商「拿了就走」 10坪滿足千人需求

7-ELEVEN以一年一店的速度推出未來超商 X-STORE 已連續六年，今（19）日宣布與工研院深度合作，將「OPEN POINT生態圈」串聯工研院「拿了就走解決方案」，打造全台首家24小時開張、沒有母店相鄰的拿了就走無人超商「X-STORE 7」，消費者持OPEN POINT APP，即可一站輕鬆體驗AI、IoT等多重智能科技融合帶來的購物體驗，門市端還可提升人力調度與營運力，開創未來智慧零售更多的可能性。

7-ELEVEN首度藉由X-STORE跨界與工研院深度合作，耗時半年進行系統模組的訓練，藉由10坪的賣場空間真正實踐全台首家拿了就走的智慧超商「X-STORE 7」。7-ELEVEN表示，自2018年起領先同業推動智慧零售實驗場域X-STORE，成功將實驗場域中的智能服務擴散到全台超過1,600個據點滿足商圈需求，累計吸引超過4,000萬人次體驗，如自助結帳導入高來客門市、智FUN機導入封閉型商圈等。

工研院表示，無人商店拿了就走解決方案，透過AI人工智慧、物聯網等技術，可提升消費體驗與零售庫存精準預估，「以軟帶硬」協助商務、零售產業，在AIoT 轉型革命中快步前進。

7-ELEVEN 經營的X-STORE 7以「易體驗」、「可複製」、「高營運」三大特色，打造無人超商「X-STORE 7」，為目前全台坪數最小的X-STORE，進駐新竹工研院89館宿舍內，店內提供超過300款商品，商品結構多元豐富，從鮮食、麵包、乳飲品、零食、糖果、日用品到保健食品，甚至連地方特色名特產、CITY CAFE現煮咖啡都買得到。

10坪空間服務近千名工研院員工，等同每坪服務百人，自6月試營運至今已吸引超過2,000人次體驗、回購率高，預估將是未來超商高營運、可獲利的經營模式，有機會進駐無法開獨立店的商業辦公大樓、校園商圈等封閉型商圈。

在技術方面，7-ELEVEN經營的X-STORE 7為實現拿了就走的無人超商購物體驗，於10坪賣場天花板上安裝超過30座影像追蹤感應器，以「隱」像追蹤技術匿名式掌握消費者入店後的購物行為，15台IOT智能貨架陳列超過300款商品選擇，全店智能貨架共搭載超過1,300個重量感測器，與超過3,000組多重感測器，可即時偵測消費者拿走/放回的商品項目與數量，過程中透過AI、IOT組成的AIOT多重感測系統，經過SMA(search monitor application)系統進行資訊數據重組、演算，進行人流熱點分析、確認購物需求，打造智能消費新體驗。