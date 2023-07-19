業界憂單一獨大！成 AMD 蘇姿丰固樁供應鏈AI伺服器推力

超微（AMD）執行長蘇姿丰本週旋風式訪台四天，六星級東方文華酒店今（19）日舉行 Innovation Day，晚上宴請科技大廠高層吃飯，AMD供應鏈盟友呼之欲出，業界則表示，「多元平台、不想單一獨大」兩業界心思竟是超微蘇姿丰最大幫手。

蘇姿丰因疫情關係，已有幾年沒有親自造訪台灣，此次17日抵台，20日參加陽明交大榮譽博士學位典禮後將離台，匆匆造訪台灣4天，外界直言是供應鏈固樁行程，包括請託台積電支持足夠半導體 CoWoS 封裝產能，及確保伺服器 ODM 大廠支持。蘇姿丰將下榻東方文華酒店，與表舅黃仁勳 Computex 期間訪台住的是同一間酒店。

根據市調機構統計，AMD目前伺服器市占率兩成，跟英特爾勢力是2：8，但伺服器大廠營邦則透露，產品出貨比例而言，AMD平台已經到3成，高於業界水準，微星 EPC 企業平台部門也擴大伺服器產品線，今年研發重心重押AMD，華擎也表示今年 AMD 新平台會在下半年大量推出。

緯創將是通吃輝達跟超微兩大AI伺服器平台的贏家。根據消息指出，緯創是輝達DGX（8張GPU卡）L10系統的獨家供應商，也是HGX（可以客製化GPU數量）的準系統（L6）獨家供應商，而超微 AMD Infinity 架構平台有八個MI300X 加速器，也委由緯創獨家生產。法人估AI伺服器數量雖少，但毛利率上看25~35%，2024年相關營收貢獻將比今年成長一倍。

一位伺服器系統ODM高階主管表示，英特爾新一代伺服器處理器IO（輸出入）及核心數競爭力都不足，今年伺服器方面，AMD滲透率勢必將拉高。

AI伺服器一家獨大，業界浮現多元心聲

另外，今年AI熱度高，AI伺服器是輝達（NVIDIA）的A100及H100獨領風騷，市占率超過9成，也讓業界出現警覺，不讓輝達在AI獨霸的聲音正在業界發酵。

「公司的策略是多元平台發展，不只是 A100 或 H100，也會開發 MI300 等其他平台，甚至雲端服務大客戶也已經在開發自己的AI晶片，不過到年底AI伺服器數量還不會太大，因為AI處理器有另類的缺料（CoWoS產能不足）。」一位高階伺服器 ODM 高層透露，「我只能說，未來AI伺服器不會只有 A100 及 H100。」

AI 雙雄搶產能，輝達傳吃包 CoWos 半數產能

超微今年也追趕AI伺服器進度，業界最關心AI平台 Instinct MI 系列上市進度，其中被視為針對生成式AI如大語言模型所開發的AI伺服器 MI300X，支援 CDNA 3 架構，號稱效能超過對手輝達的 H100，被視為是超微要在AI市場搶下一席之地代表作，HP跟微軟已經宣布採用，第4季開始出貨。

Instinct MI300A 則是第一款針對 HPC 推出的 APU，內包含 CPU 及 GPU，目前已經可以提供樣品，第4季度量產。

「MI300系列是超微要重現與英特爾在伺服器 CPU 市占率爭奪戰的關鍵產品，市場不希望單一AI晶片業者獨佔，只要超微不犯錯，市場佔有率有機會。」一位服務於伺服器五哥業者分析。

但業界指出，輝達跟超微AI晶片都需要台積電的 CoWoS 封裝產能，不僅封裝產能不足，市場也預估今年仍供過於求的 ABF 載板，2024年有機會再現供不應求缺口，半導體是蘇姿丰來台拜訪客戶關鍵，包括晶圓代工廠及載板廠都被點名。

根據消息指出，台積電 CoWoS 產能不斷擴充，但目前仍不足，本季月產能達1.25萬片，2024年第3季度將倍增，但光輝達（NVIDIA）就包下台積電明年產能50%，其他產能由其他晶片廠分食。

除產能不足危機，AMD 的 Genoa 平台效能也傳雜音，先前市場曾傳出記憶體 2DPC（2 DIMMs Per Channel）效能不如預期消息，但未獲 AMD 證實，官方表示升級 BIOS 就能解決，另外業界則認為AI軟體生態圈比較，超微ROCm 軟體對開發者的支援還是不如輝達的 CUDA 來的強大。

超微6月舉行發表會，除 ZEN 4 架構的 EPYC 處理器128核心版本以最多核心數再度刷新紀錄，事實上代號 Genoa的 EPYC 伺服器平台去年底就推出，但受到市場狀況不佳，市場庫存過高問題，新舊平台轉換延後至今年，下半年正是 Genoa 放量時刻，蘇姿丰訪台尋求支持別具意義。