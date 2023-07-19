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英特爾與華碩聯手 搶攻超小型電腦市場

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
英特爾(Intel)示意圖。路透
英特爾(Intel)示意圖。路透

英特爾Intel）今日宣佈，與華碩（2357）已達成一份合約條款清單（term sheet），華碩將製造、銷售和支援第10代至第13代 Intel 新一代運算單元（NUC）產品線，並進行未來產品設計的開發工作。

英特爾副總裁暨客戶平台解決方案事業群總經理 Sam Gao 表示，英特爾的 NUC 團隊致力於提供獨一無二的產品，推動超小型電腦的市場創新。隨著英特爾的策略調整，首要任務是確保客戶和合作夥伴能夠順利交接，協助生態系合作夥伴持續推動 NUC 系統產品的創新和成長。期待華碩持續提供優質的產品和服務，為英特爾的 NUC 系統客戶提供完善的支援。

英特爾表示，該公司正進行策略調整，支持生態系合作夥伴，能繼續引領其 NUC 系統產品線的創新和發展。華碩在迷你PC方面也擁有豐富的經驗，是延續推動 NUC 系統產品創新與發展的理想之選。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑強調，誠摯感謝英特爾對華碩的信心，相信我們能夠引領 NUC 系統產品線的發展，攜手強化迷你PC的未來，擴大在AI和 AIoT 領域的發展，並為 NUC 系統客戶提供卓越的產品和支援。

根據擬定中的合約，華碩將取得 Intel NUC 系統產品線設計的非專屬授權，製造並販售第10代至第13代 NUC 系統產品，並進行未來產品設計的開發。華碩亦將成立全新 NUC 事業部，持續為 Intel NUC 系統客戶提供產品與支援。

華碩 英特爾 Intel

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