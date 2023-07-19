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英特爾與華碩聯手 搶攻超小型電腦市場
英特爾（Intel）今日宣佈，與華碩（2357）已達成一份合約條款清單（term sheet），華碩將製造、銷售和支援第10代至第13代 Intel 新一代運算單元（NUC）產品線，並進行未來產品設計的開發工作。
英特爾副總裁暨客戶平台解決方案事業群總經理 Sam Gao 表示，英特爾的 NUC 團隊致力於提供獨一無二的產品，推動超小型電腦的市場創新。隨著英特爾的策略調整，首要任務是確保客戶和合作夥伴能夠順利交接，協助生態系合作夥伴持續推動 NUC 系統產品的創新和成長。期待華碩持續提供優質的產品和服務，為英特爾的 NUC 系統客戶提供完善的支援。
英特爾表示，該公司正進行策略調整，支持生態系合作夥伴，能繼續引領其 NUC 系統產品線的創新和發展。華碩在迷你PC方面也擁有豐富的經驗，是延續推動 NUC 系統產品創新與發展的理想之選。
華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑強調，誠摯感謝英特爾對華碩的信心，相信我們能夠引領 NUC 系統產品線的發展，攜手強化迷你PC的未來，擴大在AI和 AIoT 領域的發展，並為 NUC 系統客戶提供卓越的產品和支援。
根據擬定中的合約，華碩將取得 Intel NUC 系統產品線設計的非專屬授權，製造並販售第10代至第13代 NUC 系統產品，並進行未來產品設計的開發。華碩亦將成立全新 NUC 事業部，持續為 Intel NUC 系統客戶提供產品與支援。
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