詹文男×王定愷 亞馬遜網路談中小微企業數位轉型之道

台灣中小微企業超過159萬家，對臺灣經濟的重要性不言可喻，應該如何協助其加速數位轉型以迎戰新經濟時代市場遊戲規則的改變與挑戰，相信大家都很關心。數位轉型學院「大師543」7月20日（本周四）邀請雲端服務全球領導廠商亞馬遜網路服務公司（AWS, Amazon Web Services）臺灣暨香港分公司總經理王定愷來討論臺灣中小企業微企業的數位轉型之道。

在訪談中，數位轉型學院院長詹文男分析產業的發展脈絡，他說過去市場上是賣硬體送軟體，送服務，現在則是賣服務送硬體送軟體。硬體過去是主流品，在現今服務當家的時代，硬體逐漸變成附屬品、贈送品。但在新經濟時代服務如何做的好，標竿企業AWS可做為參考。

王定愷也笑著說，他從年輕時銷售電腦硬體、CPU，一路轉戰至現在的雲服務，從賣看得見的，賣到看不見的，見證產業典範從舊經濟移轉至新經濟的過程。他觀察臺灣中小企業的確有在數位轉型，但速度可以再快一些。

尤其新經濟時代來臨，新的科技、新的商模、新的應用模式，甚至新的消費者都進入市場了，整個企業的經營跟全球的競爭起了非常大的變化，如果你改變的速度不夠快，那就有如用舊武器打新戰爭，敵人在用槍砲，你還在用大刀，結果可想而知。

王定愷舉了一個實際個案來說明，有家半導體上游的公司，主要是8吋及12吋矽晶圓生產製造，過去是用人工進行種瑕疵檢測，後來跟AWS合作用人工智慧去做這個檢測，良率從97%提升到99.999%；過去每天人工檢測5小時，用了AI之後，檢測5分鐘就做完了。

在討論過程中，王定愷也提出對臺灣政府與企業的建議，現今不管是商業上面的競爭，或者是地緣政治上的緊張，其實很大的核心都繞在資料上面，就是data。民間企業、政府單位及新創都應該想清楚你的data strategy是什麼？如果經濟學人說資料是新石油，那我們針對這個新石油，怎麼去挖到石油？如何去淘金？我們要有哪些的戰略？而若進一步延伸，就會思考資料庫是不是夠彈性？資料如何來？資料庫格式及資料交換等等問題隨之而來，都需事先思考與部署。