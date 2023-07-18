蔡明介：達發能發揮母公司平台優勢 提供客戶滿意產品與服務
聯發科旗下的小金雞達發科技（6526）預計將於10月底前掛牌上市，聯發科董事長蔡明介透過影片為其站台，強調達發將能發揮母公司的平台優勢，提供客戶滿意的產品與服務，關於這一點，他相當有信心。
蔡明介指出，達發的成立是強強聯手，在無線通訊領域，藍牙聲學與定位通訊產品位於全球領先群，研發與技術獲得知名大廠與品牌的信賴，而在有線通訊領域，面對全球寬頻基礎建設轉型浪潮，達發在核心技術耕耘超過20年，協助全球超過150家電信營運商，成功突破各項障礙，完成光纖寬頻升級，秉持優質工程文化及科技普惠大眾的理念。
達發董事長謝清江則提到，達發是人工智慧物聯網與網通基礎建設的IC設計公司，深耕通訊領域超過20年，也是集團布局的重要一環，集團有龐大的平台與資源，是其重要的後盾。而該公司與聯發科在大小平台分工合作，主攻有疊代、有門檻的技術，並持續推出高價值、高毛利的的新產品。
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