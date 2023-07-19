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美股道瓊指數連7日上漲 逾2年最長走勢

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蘇姿丰掀AI熱 專家：應居高思危

聯合報／ 記者王奐敏朱漢崙／台北報導

台股昨爆量開高走低拉回修正，終場下跌一○六點，收一萬七二二七點，成交量達四九三八億元，創近兩年最大量；盤中指數最高來到一七四○一點、續創波段反彈高峰。

法人指出，台股ＡＩ概念股漲多，市場憂基本面跟不上，後續將關注明台積電法說會與超微（ＡＭＤ）執行長蘇姿丰公開談話。由於爆大量創高拉回收黑，短線指數會在一萬六八○○至一萬七三○○點間震盪整理。

美股四大指數收紅，激勵台股大盤昨天早盤拉高，但隨即短線獲利了結賣壓出籠，指數翻黑，高低差達二三七點。其中台積電下跌十元、跌幅百分之一點六。盤面上，ＡＩ族群走勢轉趨分歧，盤中以ＡＭＤ概念股表現最為強勢，載板三雄欣興、景碩、南電紛紛勁揚大漲，板卡廠技嘉、華擎也強勢表態，帶動電腦及周邊類股上漲百分之○點七，盤中最高來到五七二點九點，再創歷史新高紀錄，為盤面上少數收紅續強的類股。

籌碼面來看，三大法人賣超一三七億元，其中外資期貨淨多單增加四○六口至二八三五口，現貨賣超七十五億元，投信賣超十二點九億元，自營商賣超四十八點七億元。八大公股行庫則買超四十六億元。

針對台股下跌逾百點，金管會指出，亞股昨跌多漲少，目前台股基本面穩健，金管會將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。

華南永昌投顧董事長儲祥生表示，美股前一天收漲，台股表現原應該上揚。盤面上ＡＩ雖多空交戰，仍是大趨勢的熱門族群，ＡＭＤ概念股表現仍強勁，電子四哥仁寶、宏碁、和碩、英業達也表現強勢，支撐股市在台積電下跌百分之一點六之際不至於下跌太多。不過，ＡＩ能夠帶來的實質獲利有多少，仍是問號，例如ＡＩ伺服器其實只占百分之五的量，但伺服器市場整體量在下滑。代工廠毛利有限，能否有很好的獲利，都還待財報檢驗，投資人應居高思危。

台股 指數 台積電

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