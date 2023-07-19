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AMD執行長蘇姿丰 19日會台積、電子5哥

聯合報／ 記者馬瑞璿李孟珊簡永祥／台北報導
超微執行長蘇姿丰訪台，今天將與台積電等供應鏈高層見面。本報系資料照片
超微執行長蘇姿丰訪台，今天將與台積電等供應鏈高層見面。本報系資料照片

超微（ＡＭＤ）執行長蘇姿丰旋風式來台，今除參加公司舉辦的ＡＭＤ Innovation Day，也將固樁供應鏈，預計將與台積電、矽品、中華電信、「電子五哥」廣達、緯創、英業達、和碩、仁寶等公司高層會面，強化夥伴關係並談新合作案。

蘇姿丰此行的主要目的是為了新推出的ＡＩ晶片「MI300X」，拜會主要晶片代工廠台積電和相關廠商。雖然未公開透露名單，但和碩董事長童子賢已證實，蘇姿丰此行將與和碩集團的幹部碰面，預料也會與台積電總裁魏哲家商討後續在三奈米需要台積電配合產能。業界流傳第二波會面名單曝光，以群聯、祥碩這兩大ＩＣ設計協力廠為主，雙方將面對面強化夥伴關係，還將談新合作案，可望為群聯、祥碩帶來新訂單。

ＡＭＤ是一家老字號的處理器大廠，創立於一九六九年，主要業務是研發「微處理器」，與英特爾擁有相似的成長背景。

但ＡＭＤ收購ＡＴＩ後，營運逐漸走向下坡，二○○六至二○○八年連三年虧損，二○○九年還只能靠出售旗下晶圓廠、行動繪圖晶片業務才能生存，自此之後的五年，ＡＭＤ不僅研發能量、市占率遠遠落後英特爾，股價愈走愈低，甚至離破產就只有一步之遙。

蘇姿丰上任後做出兩大決策，第一，當時雖然智慧型手機、平板市場爆發，許多矽谷大廠紛紛走進行動裝置領域，她卻將公司資源重壓在ＰＣ（個人電腦）、ＮＢ（筆記型電腦）、伺服器的處理器與繪圖晶片；第二，ＡＭＤ晶片生產以往主要由格羅方德負責，她不惜花三點二五億美元擺脫與格羅方德的長約，將製造商換成台積電，藉以提升晶片品質。

她花六年時間讓一度面臨破產的ＡＭＤ再創顛峰，二○二一年ＡＭＤ股價已站上一百美元大關，直到今年ＡＭＤ市值已經破千億、來到一八四五億美元。帶領ＡＭＤ重返榮耀，成為Intel（英特爾）、NVIDIA（輝達）都不敢忽視的強大競爭對手。

回顧起當年加入ＡＭＤ的往事，蘇姿丰曾說，「我的幾位人生導師都質疑我的決定，他們都知道這間公司的難處，他們對我的決定感到很困惑；但我反而覺得，沒有比這更好機會，因為從我踏進麻省理工那天起，我就已經為領導一間半導體公司，準備了廿年，這是我創造自己運氣的機會」。蘇姿丰這次來台除了「固樁」，明天也將接受陽明交大頒授名譽博士，屆時將發表演說。

蘇姿丰 台積電 破產

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