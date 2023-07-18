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蘇姿丰低調訪台…明將會面AMD台灣夥伴 這電信公司也受邀

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
超微（AMD）執行長蘇姿丰低調訪台，中華電信總經理林昭陽指出，超微在周三舉行AMD夥伴會議及Party，也邀請中華電信與會。圖／聯合報系資料照片
超微（AMD）執行長蘇姿丰低調訪台，中華電信總經理林昭陽指出，超微在周三舉行AMD夥伴會議及Party，也邀請中華電信與會。圖／聯合報系資料照片

超微（AMD）執行長蘇姿丰低調訪台，中華電信（2412）總經理林昭陽今日出席「中華電信美國上市20週年研討會」時指出，中華電信積極轉型升級，近期蘇姿丰來台，也邀請中華電信與會，代表中華電信不僅是電信公司，也是AI公司。

據了解，超微將在周三舉行AMD夥伴會議及Party，邀請中華電信等台灣科技大廠參加，蘇姿丰也將在現場與台灣各產業領導人交流互動。

林昭陽表示，中華電信積極投入生成式AI等各種應用，尤其中華電信推出12年的hicloud雲端平台，近年積極進行AI轉型升級，未來要挑選AI合作夥伴，AMD的AI晶片MI300或者輝達的H100都是考慮的標的。

林昭陽認為，AI將掀起大浪潮，中華電信也將掌握此一浪潮。

林昭陽原為中華電信資訊技術分公司總經理，近期升任中華電信總經理，他指出，未來將持續落實數位轉型、永續轉型及AI賦能轉型三大任務。

去年底以來，ChatGPT與生成式AI持續引爆市場話題，而林昭陽在20多年前的博士論文，就以以AI相關領域為研究主題，AI熱潮也重新喚起林昭陽的AI魂，親自參與在資訊技術分公司內部的生成式AI相關服務的PoC開發實做，帶領團隊達成「Learning by doing」的實踐。

林昭陽表示，AI轉型從過去的語音及影像辨識，升級到各類AI應用，內部積極開發英文助理、知識管理系統KM等各種AI應用，並舉辦內部A2C黑客松鼓勵內部以AI進行創新。

中華電信 AI AMD 蘇姿丰

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