瑩耀科技及元佳宇公司獲准 進駐中科虎尾園區投資設廠

國家科學及技術委員會科學園區審議會第9次會議今(18)日通過瑩耀科技、元佳宇公司等2件進駐中科虎尾園區投資案，投資金額合計1.38億餘元。今年截至目前為止，中科園區累計引進8家新投資案，投資總額7.605億元。

中科管理局表示，瑩耀科技擬投資1億元進駐中科虎尾園區，此案專注創新顯示科技產品，開發新世代OLED照明產品，與學研單位密切合作。

核心技術包含開發有機高分子墨水複合材料產品，並領先布局多項量子點發明專利，自行掌握量子點材料開發、印刷塗佈製程、低耗高效及圖形化光源結構等全方位技術能力，並與相關上下游材料、工廠技術進行彈性開發及生產整合，提升產品開發品質。

中科管理局指出，此案開發OLED應用產品、有機溶液及量子點等技術，其節能環保的使用特性，是全球矚目的關鍵科技趨勢。

政府近年推動「顯示科技與應用行動計畫」等相關輔助政策，積極開展關鍵技術升級，期許建立國內科技產業鏈，整合領域經驗及技術專業，透過交流合作模式與國內產業、園區廠商共創成長，並藉由人才培育創造MIT產品的競爭力及國際拓展優勢，對於照明及顯示應用皆有產業發展效益。

元佳宇公司擬投資0.385億元，主要產品為電子級氣體、氣體供應系統產品線工程及氣體純化與回收設備，以自有技術純化、混合及分裝製造專業電子級氣體，滿足客戶客製化需求，並具有化學氣體機械設備製造的整合能力。

中科管理局說，台灣為全球重要的半導體及電子製造基地，此案可提供相關國內外廠商製程所需的高品質電子級氣體，以滿足生產製造需求。

另外，元佳宇所開發的SF6、氦氣回收及純化設備，將可提高資源利用效率、降低生產成本及減少氣體排放和浪費，進一步提升國內相關上、下游產業的競爭力，逐步實現生產製造的零廢目標。