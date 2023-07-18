群聯推出獨創AI服務方案 擴大儲存於應用市場

NAND Flash控制IC廠群聯（8299）今（18）日宣布推出自主研發的AI服務方案『aiDAPTIV+』，擴大公司的IMAGIN+儲存設計服務於AI應用市場。

群聯表示，公司深耕NAND控制晶片超過23年，近幾年已透過將AI技術導入NAND控制晶片與演算法裡，以提升NAND儲存方案的運算效能與可靠度。

同時，群聯也建置數據科學團隊，開發並應用相關AI技術，建置世界級的驗證實驗室，加速群聯的儲存方案快速導入各種PC、手機、汽車、伺服器、電競等應用。

群聯指出，近期隨著ChatGPT等超大型AI模型的興起，帶動AI人工智慧於未來可能輔助企業與個人的無窮想像空間，也因為AI模型的成長速度極快，導致提供AI服務的硬體建構成本大幅提升，其主要原因為現行AI模型主要運行於GPU與DRAM當中，但未來AI模型的成長速度將遠超過GPU與DRAM可供給的量。

根據微軟研究報告指出，AI模型的成長速度將會是GPU卡中的DRAM成長速度的200倍，換言之，現行的AI運算硬體架構成長速度可能已無法滿足AI應用的需求

因此，群聯發布自主研發的AI人工智慧運算服務『aiDAPTIV+』，此AI架構為透過群聯獨創整合SSD的AI運算架構，將大型AI模型做結構性拆分，並將模型參數隨應用時間序列與SSD協同運行，以達到在有限的GPU與DRAM資源下，最大化可執行的AI模型，預計能有效降低提供AI服務所需投入的硬體建構成本。

群聯強調，首波的應用場景為全球首款導入整合SSD協同運算的量產aiDAPTIV+ AOI光學檢測系統 (簡稱 Phison aiDAPTIV+ AOI服務)，助力SMT工廠加速進入工業4.0，並進一步提升檢測精準度，消除人力檢測所導致的不穩定性。

凌華科技（6166）邊緣運算平台事業處總經理陳少華說，凌華與群聯在工業儲存應用方面已有多年合作經驗與默契，近期更攜手布局AI應用市場，群聯已將AI機制導入NAND控制晶片的設計，可強化產品效能與可靠度，再搭配凌華新一代的NVIDIA Jetson Orin 平台，將可提供工控與AI領域客戶更完整可靠的方案。

目前凌華的邊緣AI推論平台DLAP-211-Orin Nano以及DLAP-211-Orin NX已成為群聯自主研發的aiDAPTIV+ AOI自動光學檢測系統的首批認證邊緣運算設備，未來亦將持續擴大合作。

群聯AI研發團隊負責人暨國立陽明交通大學智慧科學暨綠能學院合聘助理教授林緯博士進一步說，群聯的本業與核心競爭力是NAND控制晶片研發，因此，如何擴大NAND儲存與AI應用的連結一直是群聯近幾年努力的方向。