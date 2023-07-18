影／AMD董事長蘇姿丰訪台！經典名言「我只喜歡贏」

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨（17）日下午搭機抵台，陽明交大也隨即宣布授予蘇姿丰名譽博士學位典禮改於本周四（20日）舉行。據了解，超微積極搶占AI商機，蘇姿丰這次的訪台行程，主要是與供應鏈廠商進行交流。外界預期，她這次訪台應會希望強化串聯台灣的AI供應鏈。

蘇姿丰1969年出生於台南，3歲時移民美國，擁有麻省理工學院電機工程博士學位。2012年加入超微，2014年成為該公司有史以來第一位女性執行長，蘇姿丰當初扛起超微領軍重責大任時，正值該公司黯淡時刻。後續超微在2017年轉虧為盈，2020年至2022年期間更是風光大賺。蘇姿丰於2018年當選美國國家工程院院士，2021年更是擔任美國總統拜登的技術顧問委員會成員，儼然是高科技業界女性領導人的典範。

AI熱潮在全球發酵，蘇姿丰與黃仁勳兩人學經歷相仿，也都早早投入半導體業界，更是人工智慧領域的先驅者，且兩人還是遠房親戚。蘇姿丰與黃仁勳皆出生於台南，兩人還是遠房親戚，蘇姿丰的外公與黃仁勳的媽媽是兄妹，蘇姿丰是黃仁勳的表外甥女，她得叫黃仁勳一聲表舅。雖然兩人的年紀只差6歲。

相關供應鏈業者提到，超微將先在明（19）日於台北舉行業界閉門交流活動。由於超微是台積電的大客戶之一，外傳台積電給足面子，將由總裁魏哲家、品質暨可靠性組織及先進封裝技術暨服務副總何軍等高層親赴參與。

至於蘇姿丰此行來台目前唯一已知的公開行程，是20日下午3時參加陽明交大頒授其名譽博士學位典禮，當天活動並設有直播供外界一同觀禮。這次活動未廣邀外界貴賓，定調為校園活動，除了由蘇姿丰致詞，也會與學生進行座談。