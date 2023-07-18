中華電信ADR滿20周年 兩家「資」字輩子公司今年IPO

中華電信董事長郭水義、前董事長賀陳旦今（18）日率領經營團隊赴美國紐約證交所敲鐘，見證中華電信ADR（美國存託憑證）掛牌滿20周年；隨著中華電信逐漸茁壯，旗下轉投資小金雞也愈來愈多，展望今年，郭水義表示，今年子公司IPO（首次公開發行）主軸聚焦中華資安、資拓宏宇兩間「資」字輩公司，未來也會積極研發資訊技術，藉此擴大服務能量。

今年是中華電信ADR掛牌20周年，郭水義指出，ADR對於中華電信有三大意義與價值，首先，中華電信ADR釋股成功是中華電信民營化工程的關鍵里程碑，第二，中華電信由國營事業成功轉型為民營企業，是台灣電信產業自由化最重要的關鍵里程碑，第三，台灣電信產業自由化，中華電信以台灣龍頭電信業者，協助全民升級、百業升級、助力政府治理，成為台灣經濟發展與轉型升級的重要推手。

20年前，ADR掛牌時，中華電信市值大概在5000億元左右，經過20年，現在，中華電信市值已經來到了9000億元；郭水義回顧，中華電信民營化初期那幾年，市值逐漸拉高，這代表中華電信透過釋股、發行ADR，讓投資市場對中華電信給予肯定。

郭水義指出，美國紐約證交所是全球最大的資本市場，也是國際上最嚴謹、最有秩序、公司治理標準要求最高的市場，ADR掛牌上市過程，如同最高規格的公司營運體質檢查，這也讓中華電信得以轉型蛻變。

郭水義上任以來也為中華電信制定「四四三」經營框架，分別是以「客戶夥伴、科技平台、基礎網路、優質人才等四個豐富資產」、「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責等四大共同價值」、以及「成為永續發展的國際標竿企業、數位生態系賦能者的領導品牌、成為超越兆元市值的頂尖科技企業集團等三大願景」。

中華電信前董事長賀陳旦表示，選擇赴紐約證交所掛牌ADR，就像運動員選擇奧運殿堂，這是世界最高的資本市場，也是一種自信心的培養以及國際最嚴格的審視，這為中華電信灌注信心；對於中華電信來說，技術是最大本錢，不僅在國內領先，在世界上也不遑多讓，希望透過技術優勢，可以找到最好的合作夥伴組成國家隊，不管在國內市場或者是國際市場，都可以找到中華電信的一片天。

展望未來，郭水義指出，台商走到哪裡，中華電信就會到哪裡，中華電信已陸續在美、日、港、星、越、泰成立子公司，積極布局東南亞市場，未來中華電信也會審慎評估在歐洲市場成立團隊，提供台商相關需求。

此外，中華電信組成各式各樣的國家隊，鎖定智慧城市、智慧交通、智慧醫療等多個市場，未來轉投資也會聚焦內容投資、新興科技ABC（AI、Big Data、Cloud）等領域，並持續和國內市場、海外市場尋求發展重點業務，不排除跟國際夥伴策略結盟、合資、策略性轉投資，進行相關布局。