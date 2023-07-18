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AI族群籌碼鬆動 小心AI教母蘇姿丰離台接到最後一棒!

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
陽明交大將於20日下午舉行頒授蘇姿丰女士名譽博士學位典禮。翻攝自陽明交大網站
陽明交大將於20日下午舉行頒授蘇姿丰女士名譽博士學位典禮。翻攝自陽明交大網站

AI教父輝達執行長黃仁動來台後，AI教母超微執行長蘇姿丰來台再度掀起AI旋風。不過今日台股AI相關概念股已現籌碼鬆動，在族群漲幅過熱下，呈現開高走低，甚至急殺。分析師提醒投資人，小心蘇姿丰離台，行情即結束，接到最後一棒。

蘇姿邦此行是接受陽明交大頒授名與博士，原訂17日提前抵台，因班機延誤，昨天下半年搭專機抵達台北松山機場，蘇姿丰看到守侯的媒體，還揮手致意，但隨即搭車離去，未受訪。

陽明交大授獎儀式延至20日下午，蘇姿丰此行除了參加公司預定明日在台舉辦的AMD Innovation Day，也為了新推出的AI晶片「MI300X」供應鏈拜會最主要晶片代工廠台積電和相關廠商。雖然未公開透露名單，但和碩董事長童子賢已證實，蘇姿丰此行將與和碩集團的幹部碰面。預料也會與台積電總裁魏哲家商討後續在3奈米需要台積電配合產能。

此外，宏碁也在蘇姿丰來訪前夕，宣布與AMD合作推出全新電競顯卡Predator BiFrost Radeon RX7600 8G與RX7600 8G OC。

相較稍早黃仁勳應邀在台北國際電腦展專題演講，也在逛夜市被野生捕捉，更和台灣媒體暢談AI的未來，也公開為何他能長期穿皮衣的祕密，蘇姿丰此行卻行蹤保密到家，公司舉辦的活動也不開放媒體採訪。

但因AI紅，部分供應鏈廠商藉蘇姿丰蹭名氣，市場也對AI聯結度高的股票，予以埋單，造成相關股票如緯創、技嘉、微星、英業達等股價都創新高，連還沒見面的和碩照樣亮燈漲停；才釋出要推出與AMD合作的宏碁股價也創新高。

雖然分析師多次提醒投資人要小心這些股票已過熱，因為整體伺服器占比還是很低，而且能分食到大餅的廠商仍是未定之天，要小心蘇姿丰離台，熱度退去，而接到最後一棒。

AI 台積電 股票

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