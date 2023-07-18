超微CEO蘇姿丰來台行程保密到家 相較於輝達黃仁勳，她為何如此低調？

超微（AMD）執行長蘇姿丰昨天下午低調來台，預計在台待五天，除了已知的在19日與供應鏈會面，同一天並出席自家活動，20日出席陽明交大名譽博士頒獎典禮，其餘保密到家。相較於輝達執行長黃仁勳，蘇姿丰為何如此低調？

業界人士指出，一來是蘇姿丰個性本來就低調，加上她的台裔美國人背景，與台灣連結並不深，就只是供應鏈夥伴的關係而已。二是超微跟輝達不一樣，輝達因電競產品會需要to C（消費者）。超微不太to C，B2B（企業對企業）強調的是夥伴謹慎而機密地技術合作，做出可以超越競爭對手的產品，愈低調愈好。另外，可能還有一層因素，即最近AI爆紅，蘇姿丰難免擔心部分供應鏈廠商現在想炒她的新聞來蹭名氣。

在既有行程之外，市場上傳出蘇將造訪台積電南科廠，鞏固3奈米產能。但此行程也未獲相關公司證實。