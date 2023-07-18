快訊

為何記者會突取消？王鴻薇證實：谷辣斯向不倫戀男主角元配施壓

熊熊、貓咪可愛到暈！4款限時免費LINE貼圖快下載 180天爽用到2024

政大書城不停業？李銘輝：用這40天做出版業改善的契機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超微CEO蘇姿丰來台行程保密到家 相較於輝達黃仁勳 她為何如此低調？

聯合報／ 記者鍾張涵/台北即時報導
超微（AMD）董事長蘇姿丰。圖／聯合報系資料照片
超微（AMD）董事長蘇姿丰。圖／聯合報系資料照片

超微（AMD）執行長蘇姿丰昨天下午低調來台，預計在台待五天，除了已知的在19日與供應鏈會面，同一天並出席自家活動，20日出席陽明交大名譽博士頒獎典禮，其餘保密到家。相較於輝達執行長黃仁勳，蘇姿丰為何如此低調？

業界人士指出，一來是蘇姿丰個性本來就低調，加上她的台裔美國人背景，與台灣連結並不深，就只是供應鏈夥伴的關係而已。二是超微跟輝達不一樣，輝達因電競產品會需要to C（消費者）。超微不太to C，B2B（企業對企業）強調的是夥伴謹慎而機密地技術合作，做出可以超越競爭對手的產品，愈低調愈好。另外，可能還有一層因素，即最近AI爆紅，蘇姿丰難免擔心部分供應鏈廠商現在想炒她的新聞來蹭名氣。

在既有行程之外，市場上傳出蘇將造訪台積電南科廠，鞏固3奈米產能。但此行程也未獲相關公司證實。

輝達 超微 台積電

延伸閱讀

AI、電能概念股交投噴發 光寶科、智原等擁利多

AMD 蘇姿丰抵台周四赴陽明交大致詞 再掀AI新旋風

AI輪漲台股重返17300點 法人：資金健康輪動

AMD蘇姿丰搭乘專機！飛抵台北松山機場 微笑揮手打招呼

相關新聞

台積3奈米 奪蘋果M3晶片新單

彭博資訊報導，蘋果最新自行研發的M3晶片可望在今年10月亮相，採用台積電3奈米製程生產。法人看好，M3晶片將是繼高階iP...

超微CEO蘇姿丰來台行程保密到家 相較於輝達黃仁勳，她為何如此低調？

超微（AMD）執行長蘇姿丰昨天下午低調來台，預計在台待五天，除了已知的在19日與供應鏈會面，同一天並出席自家活動，20日...

川普說台灣奪美國人工作權？半導業者：聽起來很刺耳

針對美國前總統川普接受美媒專訪時，批評台灣搶走美國半導體的工作，並直言「我們早該阻止他們」。台灣半導體廠表示不對此評論，...

保證水電…台積高雄廠改2奈米 環差須補資料

本報獨家報導台積電規畫改變高雄建廠計畫，從廿八奈米成熟製程改為二奈米先進製程。高雄市長陳其邁昨表示，台積電年初提出希望將...

AMD 蘇姿丰抵台周四赴陽明交大致詞 再掀AI新旋風

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨（17）日雖取消出席國立陽明交通大學頒授名譽博士學位活動，但她仍於昨天下午2時左右搭機抵台，陽明交...

聯發科董事長談科技應用 蔡明介：情感表達 AI難取代

進入AI時代，AI應用範圍愈來愈廣泛，聯發科董事長蔡明介表示，技術發展一日千里，AI工具已經可幫忙撰寫履歷自傳，回答編寫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦