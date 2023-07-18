快訊

為何記者會突取消？王鴻薇證實：谷辣斯向不倫戀男主角元配施壓

熊熊、貓咪可愛到暈！4款限時免費LINE貼圖快下載 180天爽用到2024

政大書城不停業？李銘輝：用這40天做出版業改善的契機

「科技島」AI主播清秀專業超人氣 平台流量飆升13%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
科技島AI主播上線。 圖/1111人力銀行提供
科技島AI主播上線。 圖/1111人力銀行提供

晶片大廠超微（AMD）董事長蘇姿丰搭乘專機於昨日抵達台灣，預計7月20日出席陽明交大頒授名譽博士學位典禮，這也是繼輝達（Nvidia）執行長黃仁勳來台後，科技圈最矚目的大事，引爆AI話題持續加溫。

根據1111人力銀行的資料庫顯示，AI相關職缺成長快速，單單從今年第1季到第2季，工作機會數就從39,180個成長到40,935個，成長近５%，求職端的熱度也穩定上升，瀏覽成長率3.79%。

1111人力銀行指出，生成式AI應用層面相當廣泛，社群平台「科技島」AI主播於上周正式上線，透過影像技術生成的虛擬主播，清秀的面貌以及專業形象口條，與真人主播相去不遠。科技島執行長黃楷元表示，因應新科技的崛起，工作團隊齊心群力參考各家電視台當紅主播群的樣貌與播報方式，歷經半年的測試修正，終於在上周成功推出 AI 主播，每天負責播報由 ChatGPT 篩選出的熱門科技頭條新聞。

受到半導體女王蘇姿丰即將來台的影響催化，拉高了各界對生成式 AI 的關注度，科技島 AI 主播上線僅短短一周，平台流量相較於周平均，明顯多出13%，討論熱度持續上升。

黃楷元指出，生成式AI廣泛應用之後，自然語言處理模型更加提升，能夠自動進行大量的翻譯工作與文案寫作，因此衝擊到相關職務的工作者，此外電話客服也因為自然語言處理和語音辨識技術的發展，轉而被智能語音助手和虛擬助手所取代。

集結科技新聞與專業知識的科技島「生成式 AI 創新學院」每週有2至3場會員免費線上講座，從 ChatGPT 等軟體的基本概念、入門操作，截至7月中旬已舉辦近40場講座，每場都有數百人上線聽課，近期開設7月20日「輕鬆學AI-開啟智慧照護之旅」、7月21日「跟著 AIGC 一起放暑假」、7月25日「訓練 ChatGPT 成為真正為我所用的 AI 助理」等入門型講座課程，教戰廣大上班族與時俱進科技新知。

黃楷元表示，生成式 AI 為企業開啟新的想像，從製造端生產流程的優化、企業經營行政流程的提升，到產品的創新設計、行銷，甚至客戶維護，都可以藉由 AI 的應用帶來更高效率的流程，但 AI 的發展並非完全取代人類工作，許多職位仍然需要人類的創造力、情感智慧和人際交往能力，應當藉由人機協作的新模式，善用生成式 AI 來提高工作效率、創造價值與改善客戶體驗。因此，重要的是培養和發展人與機器共存的能力，以適應未來工作環境的變化。

AI 主播 人力銀行

延伸閱讀

AI、電能概念股交投噴發 光寶科、智原等擁利多

AMD 蘇姿丰抵台周四赴陽明交大致詞 再掀AI新旋風

AI輪漲台股重返17300點 法人：資金健康輪動

AMD蘇姿丰搭乘專機！飛抵台北松山機場 微笑揮手打招呼

相關新聞

超微CEO蘇姿丰來台行程保密到家 相較於輝達黃仁勳 她為何如此低調？

超微（AMD）執行長蘇姿丰昨天下午低調來台，預計在台待五天，除了已知的在19日與供應鏈會面，同一天並出席自家活動，20日...

川普說台灣奪美國人工作權？半導業者：聽起來很刺耳

針對美國前總統川普接受美媒專訪時，批評台灣搶走美國半導體的工作，並直言「我們早該阻止他們」。台灣半導體廠表示不對此評論，...

「科技島」AI主播清秀專業超人氣 平台流量飆升13%

晶片大廠超微（AMD）董事長蘇姿丰搭乘專機於昨日抵達台灣，預計7月20日出席陽明交大頒授名譽博士學位典禮，這也是繼輝達（...

保證水電…台積高雄廠改2奈米 環差須補資料

本報獨家報導台積電規畫改變高雄建廠計畫，從廿八奈米成熟製程改為二奈米先進製程。高雄市長陳其邁昨表示，台積電年初提出希望將...

AMD 蘇姿丰抵台周四赴陽明交大致詞 再掀AI新旋風

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨（17）日雖取消出席國立陽明交通大學頒授名譽博士學位活動，但她仍於昨天下午2時左右搭機抵台，陽明交...

聯發科董事長談科技應用 蔡明介：情感表達 AI難取代

進入AI時代，AI應用範圍愈來愈廣泛，聯發科董事長蔡明介表示，技術發展一日千里，AI工具已經可幫忙撰寫履歷自傳，回答編寫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦