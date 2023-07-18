「科技島」AI主播清秀專業超人氣 平台流量飆升13%

晶片大廠超微（AMD）董事長蘇姿丰搭乘專機於昨日抵達台灣，預計7月20日出席陽明交大頒授名譽博士學位典禮，這也是繼輝達（Nvidia）執行長黃仁勳來台後，科技圈最矚目的大事，引爆AI話題持續加溫。

根據1111人力銀行的資料庫顯示，AI相關職缺成長快速，單單從今年第1季到第2季，工作機會數就從39,180個成長到40,935個，成長近５%，求職端的熱度也穩定上升，瀏覽成長率3.79%。

1111人力銀行指出，生成式AI應用層面相當廣泛，社群平台「科技島」AI主播於上周正式上線，透過影像技術生成的虛擬主播，清秀的面貌以及專業形象口條，與真人主播相去不遠。科技島執行長黃楷元表示，因應新科技的崛起，工作團隊齊心群力參考各家電視台當紅主播群的樣貌與播報方式，歷經半年的測試修正，終於在上周成功推出 AI 主播，每天負責播報由 ChatGPT 篩選出的熱門科技頭條新聞。

受到半導體女王蘇姿丰即將來台的影響催化，拉高了各界對生成式 AI 的關注度，科技島 AI 主播上線僅短短一周，平台流量相較於周平均，明顯多出13%，討論熱度持續上升。

黃楷元指出，生成式AI廣泛應用之後，自然語言處理模型更加提升，能夠自動進行大量的翻譯工作與文案寫作，因此衝擊到相關職務的工作者，此外電話客服也因為自然語言處理和語音辨識技術的發展，轉而被智能語音助手和虛擬助手所取代。

集結科技新聞與專業知識的科技島「生成式 AI 創新學院」每週有2至3場會員免費線上講座，從 ChatGPT 等軟體的基本概念、入門操作，截至7月中旬已舉辦近40場講座，每場都有數百人上線聽課，近期開設7月20日「輕鬆學AI-開啟智慧照護之旅」、7月21日「跟著 AIGC 一起放暑假」、7月25日「訓練 ChatGPT 成為真正為我所用的 AI 助理」等入門型講座課程，教戰廣大上班族與時俱進科技新知。

黃楷元表示，生成式 AI 為企業開啟新的想像，從製造端生產流程的優化、企業經營行政流程的提升，到產品的創新設計、行銷，甚至客戶維護，都可以藉由 AI 的應用帶來更高效率的流程，但 AI 的發展並非完全取代人類工作，許多職位仍然需要人類的創造力、情感智慧和人際交往能力，應當藉由人機協作的新模式，善用生成式 AI 來提高工作效率、創造價值與改善客戶體驗。因此，重要的是培養和發展人與機器共存的能力，以適應未來工作環境的變化。