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圓展多項創新技術 19日於北京影音系統整合展亮相

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓展科技（3669）將於19日參加2023年北京InfoComm China 2023（北京影音系統整合展），展示全新一代的視訊會議解決方案、專業影音整合方案和遠距醫療攝影機等創新技術。

圓展表示，會中旗艦機4K雙鏡頭視訊會議系統AVer VB350將成為展示焦點之一，搭載兩顆4K鏡頭、達18倍總變焦、並配備14顆麥克風陣列，傳遞優異的音訊，以及多項創新AI功能，打造如同面對面開會的視訊會議體驗。

除了旗艦機種VB350，現場也展示多款視訊會議攝影機，以滿足不同情境需求，無論是小型會議室還是大型會議廳，圓展解決方案都能提供優質的影音性能，實現高效的團隊協作。

此外，圓展將展示專業影音整合方案，為各種活動和課程的直錄播需求提供全面的影音解決方案。圓展全新的PTZ視訊攝影機AVer PTZ310UNV2將成為展會亮點之一。PTZ310UNV2是全球首款NDI® HX3 4K 60 fps攝影機、配備12倍光學變焦和8百萬像素鏡頭，且支援HDMI、USB、IP等多種輸出方式，無可比擬的影像品質和串流能力將影音表現推升到最高點。

此外，圓展也展出自動追蹤攝影機AVer PTC330UV2及多功能實物攝影機AVer A30等多款圓展領先業界的解決方案，幫助客戶打造優質、高互動性和印象深刻的活動與課程直錄播。

此外，圓展醫療級PTZ攝影機AVer MD330UI專為遠距醫療設計，擁有可拆卸的手持式鏡頭，搭載4K高畫質影像與AI智慧揚聲器，更取得國際醫療安規IEC 60601認證，並搭配紅外線夜視功能，滿足各醫療機構全天候照護需求，讓遠端問診如同面對面看診。

圓展 視訊

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