快訊

「水不斷湧入…」南韓地下道巴士慘遭暴洪滅頂 罹難者生前求救通話曝

下班小心！18縣市發布豪大雨特報 4地雨彈升級防雷雨

應材推出全新Vistara晶圓製造平台 助晶圓廠解決晶片製造挑戰

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
應材推出全新的Vistara晶圓製造平台，協助晶圓廠解決晶片製造的挑戰。圖為台灣應材全球技術培訓中心。本報資料照片
應材推出全新的Vistara晶圓製造平台，協助晶圓廠解決晶片製造的挑戰。圖為台灣應材全球技術培訓中心。本報資料照片

美商應材推出十多年來最重要的晶圓製造平台創新方案Vistara，專為晶片製造商提供必備的靈活性、智慧功能及永續性，以解決日益嚴峻的晶片製造挑戰。

應材料公司半導體產品事業群總裁帕布‧若傑（Prabu Raja）表示：「和其前代方案一樣，Vistara平台旨在成為客戶創新、可靠和生產力的長年信賴平台。正當半導體產業在複雜性、成本、節奏和碳排放方面，面臨日益增加的晶片製造挑戰之際，Vistara的推出恰逢其時。」

應材強調，推出Vistara平台，可靈活性幫助晶片製造商解決日趨複雜的先進晶片製造挑戰。Vistara平台可以配置4或6個晶圓批次裝載埠，並以最少4個、最多12個製程反應室處理各種不同的工作負載。Vistara平台既可以接受用於原子層沉積和化學氣相沉積等製程的小型反應室，也可以容納用於磊晶和蝕刻等製程的大型反應室，並協助晶片製造商開發創新的電晶體、記憶體和佈線，提升效能和功率，並防止影響良率的微粒和缺陷。

其中至為關鍵是Vistara平台的智慧功能可加速上市時間，最大化大量製造的產能和產量，幫助客戶解決持續增長的晶圓製造節奏和成本挑戰。

應材統計，Vistara平台可讓能源消耗量35%以上，並幫助晶片製造商減少其在範疇1和範疇2的碳排放。Vistara也將系統的無塵室占地面積減少達30%。這些節省成果可幫助客戶在較小的廠房中生產更多晶圓，並減少對碳密集型建築材料（如混凝土和鋼材）的使用30%的減少目標，有助於每月生產10萬片投產晶圓（WSPM）的晶圓廠節省100萬公噸的碳排放。

應材表示，第一批Vistara平台已交付給所有記憶體客戶領導大廠，用於蝕刻應用。應材預期隨著晶圓製造設備業為滿足全球半導體需求而成長時，其所有主要平台的解決方案也將同步成長。

晶圓廠 晶片

延伸閱讀

外資挺台積 上修目標價

英特爾、輝達高層將訪華府 盼阻晶片銷中國管制

SEMI：2023年全球半導體設備銷售估達870億美元

英特爾衝刺AI晶片業務 世芯助攻...營運跟著旺

相關新聞

AMD蘇姿丰搭乘專機！飛抵台北松山機場 微笑揮手打招呼

超微（AMD）董事長蘇姿丰搭乘專機，於今天下午2時左右抵達台北松山機場，面對在長榮商務中心外守候的媒體，蘇姿丰並未受訪，...

蘇姿丰抵台再掀AI熱！5％法則率AMD走出低潮 台南女兒變半導體女王

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今天下午於松山機場抵台，原取消的國立陽明交通大學頒授蘇姿丰名譽博士學位典禮，確定改至7...

獨／蘇姿丰名譽博士典禮延至這天舉行 校方3年前已慧眼識英雌

國立陽明交通大學昨天（16）日中午宣布，由於班機延誤，原訂17日（周一）下午二時舉辦的頒授AMD蘇姿丰董事長名譽博士學位...

AMD蘇姿丰已抵台！ 陽明交大頒授名譽博士典禮確定延期

超微（AMD）董事長蘇姿丰搭乘專機，於今天下午2時左右抵達台北松山機場，面對在長榮商務中心外守候的媒體，蘇姿丰並未受訪，僅微笑揮手打招呼，隨即搭車離開。陽明交大16日原本表示，因蘇姿丰班機延誤，名譽博士學位頒授典禮暫時取消，不過今天下午再通知媒體，典禮將延期。...

避免好市多卡機重演 普鴻安控訂單大增、奪5成市佔

美式賣場好市多（Costco）去年因支付系統當機造成民眾排隊擠爆收銀臺，而資服業者普鴻（6590）日前召開營運暨代收付系...

TrendForce：車用PCB產值2022~2026年CAGR估達12%

根據TrendForce「全球車用PCB市場展望」研究顯示，由於PCB在消費性電子應用占比過半，在終端市場需求尚未明顯回...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦