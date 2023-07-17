快訊

午後雷雨來了！雙北16縣市大雨特報 雲彰投雷雨開轟

場邊最美風景輸了！溫網「世紀大同框」太吸睛 凱特王妃焦點被搶光

4檔股票可抽籤…最高一張能賺6萬多！ 專家：無腦拚中了就回本

TrendForce：車用PCB產值2022~2026年CAGR估達12%

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
TrendForce／提供
TrendForce／提供

根據TrendForce「全球車用PCB市場展望」研究顯示，由於PCB在消費性電子應用占比過半，在終端市場需求尚未明顯回溫的情況下，導致經濟逆風對於PCB產業的影響相較其他零組件更明顯，預估2023年全球PCB產值約為790億美元，較2022年衰退5.2%。

其中車用PCB市場則逆勢成長，主要是受惠於全球電動車滲透率持續提升以及汽車電子化，2023年產值預估年增14%、達105億美元，占整體PCB產值比重由去年11%上升至13%；至2026年車用PCB產值將有望成長至145億美元，占整體PCB產值比重則上升至15%，2022~2026年車用PCB產值CAGR約12%。

TrendForce表示，車用PCB產值成長主力來自電動車滲透率提升，純電動車（BEV）每車平均PCB價值約為傳統燃油車的五至六倍，其中車內PCB價值含量最高者為電控系統，約占整車PCB價值的一半。

而電控系統中的BMS（Battery Management System，電池管理系統）目前主要採用線束連接。在電動車輕量化趨勢下，未來將逐步採用FPC（Flexible Printed Circuit，軟性印刷電路板），將進一步增加電控系統的PCB價值含量。

隨自動駕駛等級和滲透率持續提升，平均每車配備鏡頭及雷達等電子產品數量也將不斷增加，目前車用PCB以四至八層板為主，而自駕系統多採單價較高的HDI板（High Density Interconnect），其價格約為四至八層板的三倍。

L3以上自駕系統配備的LIDAR（Light Detection and Ranging，光達）所採用的HDI價格可達數十美元，亦為未來車用PCB產值增量的主要來源。

以種類來看，預估2023年車用PCB主要採用的四至八層板占整體車用PCB的比重約為40%，至2026年將下降至32%，單價較高的HDI板比重則由15%上升至20%；FPC板由17%上升至20%，厚銅板及射頻板分別由8%及8.8%上升至9.5%及10.8%，單價較低的單雙層面板則由11.2%下降至7.7%。

PCB 電動車

延伸閱讀

全市滅火毯僅16條！新北逾5千輛電動車 地下停車場起火難救援

車用 PCB 產值逆勢上揚 2022~2026年 CAGR 估達12%

2023 Apple BTS 返校優惠啟動 法人看好蘋果PCB供應商復甦

台光電美國子公司與北美代理商簽獨家代理合約

相關新聞

獨／蘇姿丰名譽博士典禮延至這天舉行 校方3年前已慧眼識英雌

國立陽明交通大學昨天（16）日中午宣布，由於班機延誤，原訂17日（周一）下午二時舉辦的頒授AMD蘇姿丰董事長名譽博士學位...

資安專才遭科技業挖走 他點出這些關鍵原因

有資安專業專業的台南市警局前交通大隊長周冠輝，本月16日提前退休，今天起轉換跑道前往鴻海精密出任資訊部門處長，消息傳出引...

三星電機 開始量產汽車電子用功率電感

據businesskorea報導，三星電機7月16日宣佈，已開始量產電動汽車和自動駕駛汽車的重要零部件功率電感…

聯發科蔡明介：AI 無法取代想像力、創造力、理解和表達情感學習歷程

晶片大廠聯發科（2454）持續回饋社會，累積為超過300位竹苗地區及偏遠小學的學童作品彙編成冊，並舉辦十多場新書發表會。...

聯發科董座蔡明介：寫作時訓練的理解能力及情感表達是AI無法取代

OPEN AI發表的ChatGPT運用大量語文模型，展現驚人的文字編寫和繪畫能力，但聯發科日前在為小學生的作文集成冊出書...

捐款助小球員赴美比賽 郭台銘：期待讓更多孩子實現夢想

鴻海（2317）暨永齡基金會創辦人郭台銘今（17）日一早，現身宜蘭縣蓬萊國小，身穿蓬萊國小棒球隊訂製款1號球衣與棒球帽，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦