三星電機 開始量產汽車電子用功率電感

集微網消息，據businesskorea報導，三星電機7月16日宣佈，已開始量產電動汽車和自動駕駛汽車的重要零部件功率電感。這些功率電感將安裝在配備自動駕駛系統的電動汽車的攝像頭中。

這是三星電機首次量產汽車電子用功率電感。功率電感可防止電流突然變化，並為處理自動駕駛信息的半導體提供穩定的功率。

三星電機開發的功率電感有兩種尺寸，尺寸為2016（代表寬度2.0毫米，長度1.6毫米），容量分別為1.0uh和2.2uh。

功率電感的性能通常由可纏繞在磁體（具有磁性的物體）內的線圈（銅線）的數量決定。三星電機功率電感是在基板上形成薄線圈而製成的薄膜產品。三星電機表示：與在磁性體上纏繞線圈的繞線產品相比，薄膜產品的生產率更高，並且更容易小型化。

三星電機利用其MLCC技術專長，開發了自己的優質磁體，其採用光刻法（一種在半導體基板製造中使用光雕刻電路的製造方法）來形成具有精確微小間隔的線圈。還可用於其他應用，例如高級駕駛輔助系統和車輛內的信息娛樂系統。

功率電感市場預計每年增長約9%，到2028年將達到36.5億美元。汽車電子市場功率電感的增長速度預計為每年12%左右。