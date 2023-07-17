AMD執行長蘇姿丰今日不露臉 AI火力轉向
超微（AMD）執行長蘇姿丰原訂今天出席國立陽明交通大學頒授名譽博士學位典禮，因班機延後，陽交交大宣布取消相關行程。蘇姿丰不露臉，讓AI火力失焦，儘管資金點火低價的AI概念股推升英業達、和碩、仁寶和宏碁等股價漲停，供應鏈的京元電也一度亮燈漲，但原本強勢的技嘉、緯創，穎崴今日股價開高走低，呈現兩樣情。
部分資金也轉戰生技族群，帶動生醫類指數漲幅逾2%。
據了解 ，蘇姿丰本周仍會來台，參加AMD周三在台舉辦的AMD Innnovation Day，但公司表示不對外開放，蘇姿丰此次台灣行並無公開行程，但仍會與台積電、和碩、廣達、微星、技嘉等夥伴見面，重點更是鎖定與組裝系統廠夥伴交流。
蘇姿丰此來台，與先前輝達執行長黃仁動逛夜市、出席媒體記者會，並應邀在台北國際電腦展進行專題演講，帶動強大的AI旋風，蘇姿丰顯得刻意低調，但各界還是期待能為AI浪潮，點燃新火花。
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