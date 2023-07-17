聯發科董座蔡明介：寫作時訓練的理解能力及情感表達是AI無法取代

OPEN AI發表的ChatGPT運用大量語文模型，展現驚人的文字編寫和繪畫能力，但聯發科日前在為小學生的作文集成冊出書寫序時指出，「技術發展一日千里，AI工具已經可幫忙撰寫履歷自傳，回答編寫程式的問題。如何擁有豐富的想像力和創造力，能夠清楚地理解和表達情感，並從中獲得啟示和智慧，這些AI所無法取代的。」

小學生的作文集也能成冊出書，甚至辦新書發表會！而激發孩子閱讀與寫作熱情的幕後老師，就是一群來自聯發科技的工程師，他們累積為超過300位竹苗地區及偏遠小學的學童作品彙編成冊，並舉辦十多場新書發表會，近期更出版了第四本作品集《書寫家鄉：童年時光，開創未來》，集結來自竹彰地區7所國小學童的作品，出版他們人生中的第一本實體書，激勵這群小小作者們寫作的動力與自信。

蔡明介在該書的推薦序中說明儘管AI工具愈來愈強大，但如何擁有豐富的想像力和創造力，能夠清楚地理解和表達情感，並從中獲得啟示和智慧，這些AI所無法取代的。

蔡明介甚至強調說：「學習歷程恰是未來人類的重要能力，這都需要透過不斷地嘗試與練習，而寫作就是極佳的訓練方式之一。」

他說，書裡小學生撰寫家鄉的童趣的筆觸，也讓蔡董事長回憶起自己家鄉屏東南州的椰子林、香蕉園、糖廠冰棒、金黃色稻浪等童年時光。

他表示生活經歷和童年回憶一直是許多人寫作的出發點，提供寫作素材不竭的來源；他也期許聯發科技志工們持續任重致遠，並號召公司同仁加入，陪伴更多學童享受寫作的樂趣。

聯發科技除了以科技創新服務社會，長期也致力培養下一個世代的能力。2012年由一群工程師於工作之餘自發組成「志工社」，藉由公益活動參與實踐公民責任，擴大社會影響力。其中「閱讀教育寫作計畫」自2018年開始推展，至今累積服務了超過20所學校、上千名學生，足跡遍布竹苗彰等地區。2021年因應疫情導入線上寫作平台「樂寫公益學習網」，志工們使用自行研發的遊戲化及模組化教材，激發學生們對寫作的樂趣及熱愛。

由於「閱讀教育寫作計畫」成效顯著，陸續也擴及外部團體一同參與，匯集更多人力及資源共襄盛舉。