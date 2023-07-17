搶搭AI潮 台積高雄廠切入2奈米

消息人士透露，因應ＡＩ（人工智慧）浪潮，台積電改變高雄建廠計畫，由原先的成熟製程改為更先進的二奈米製程，讓先進製程同步在南北推進。新竹寶山廠與高雄廠將在相近時間內完成無塵室及整廠機電工程，規畫二○二五年下半年量產，相關建廠規畫將於近期宣布。

台積電本周四（廿日）舉行法說會，目前進入法說會前緘默期，公司發言體系對高雄建廠計畫不做任何評論。

據了解，台積電已將高雄廠敲定二奈米計畫向經濟部及高雄市政府提報，希望政府協助後續供水及供電作業。因二奈米製程將採用更耗電的極紫外光（ＥＵＶ）微影設備，耗電量比位於南科的三奈米更大，台積電變更高雄廠直接切入二奈米計畫，是否得重做環境影響差異分析，將成各界關注焦點。

台積電二奈米投資案比原本規畫的廿八奈米投資金額還更大，對高雄市政府極力打造半導體「Ｓ廊帶」的規畫，將帶來更大的提振效果，並帶動相關材料、化學品及設備供應鏈新一波群聚效應。

台積電高雄廠投資案是高雄市重大招商政績，更是催化高雄房地產行情的觸媒。今年四月，台積電宣布廿八奈米製程喊卡，最後在台積電總裁魏哲家宣布切入先進製程後，才化解地方擔憂。

台積電決定將高雄廠直接切入二奈米製程，原因是近期人工智慧（ＡＩ）商機比預期來得更快又猛，相關ＡＩ公司對台積電二奈米製程表達高度興趣；蘋果及輝達等晶片大廠，對台積電二奈米製程良率、功耗抱持高度肯定。

儘管台積電的強敵英特爾在二奈米有意爭取蘋果和輝達ＡＩ晶片大單，但輝達執行長黃仁勳稍早表態，未來新一代伺服器晶片仍會全數採用台積電二奈米製程。

台積電二奈米製程主要生產重鎮會先放在新竹寶山，台積電內部編定為廿廠（Fab 20），規畫興建四座廠（P1至P4），目前正緊鑼密鼓趕工興建第一座廠（P1），預計二○二四年風險性試產，二○二五年下半年量產。

台積電供應鏈透露，台積電已通知設備商於明年第三季開始交付二奈米相關機台，高雄廠二奈米裝機作業估計只晚新竹寶山廠一個月。

中科是台積電另一個二奈米生產據點，正由中科管理局進行都市計畫變更程度及用地協議價購或土地徵收作業，希望年底交地給台積電，不過，相關用地遭遇當地高爾夫球場會員反彈和後續環評阻力不小，業界預估台積電二奈米製程將先以新竹寶山與高雄兩地為主。