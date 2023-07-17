快訊

溫網／斷約克維奇連霸！「小蠻牛」阿爾卡拉斯五盤馬拉松大戰捧冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積 傳再下修美元營收預期

聯合報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。（本報資料照片）
台積電。（本報資料照片）

台積電周四（廿日）舉行法說會，業界傳出，受非蘋手機、傳統伺服器市況恢復速度不如預期影響，恐二度下修全年美元營收預期，由先前年減低至中個位數百分比（百分之一至百分之六），擴大為衰退約一成，為市場投下震撼彈。

台積電處於法說會前緘默期，不評論外界傳聞。但即便面臨二次下修疑慮，法人認為台積電仍會釋出第二季為營運谷底、本季起溫和復甦並延續至第四季的訊息，也會維持全年資本支出三二○億至三六○億美元的預估值，在景氣緩慢回溫之際，持續投資先進技術與研發。

台積電今年四月法說會時，考量總體經濟情勢衰退和終端市場需求疲軟、ＩＣ設計庫存高於預期、中國大陸疫情解封後終端需求復甦不如預期等因素，首度下調今年全年美元營收展望，由原訂較去年成長轉為衰退低至中個位數百分比。

業界傳出，大環境負面因素仍未消散，加上近期非蘋應用如手機、傳統伺服器等終端市場持續不振，不時傳出訂單調整或遞延等狀況，拖累晶圓代工產業表現；台積電雖相對抗跌，但在大環境充滿考驗之際仍很難置身事外，因而可能二度下修年度美元營收展望。

台積電統計，今年首季營收來自高速運算（ＨＰＣ）占比為百分之四十四，其次是智慧手機（占比百分之卅四）。法人認為，高速運算和伺服器產業密不可分，今年伺服器產業要全面復甦可能要等到第三季下旬，雖然ＡＩ應用持續高速成長，但實際營收貢獻台積電業績仍有限。

智慧手機方面，除了蘋果一枝獨秀，其餘非蘋需求不如預期，就算蘋果去年仍拿下全球手機市場百分之八十五獲利，但在相關手機出貨持續低迷拖累下，也不利於晶圓代工產業復甦腳步。

法人認為，目前晶圓代工產業的成熟製程已是庫存調整重災區，主要是不少國際整合元件大廠（ＩＤＭ）近期才開始調整庫存並減少委外比重，台積電也難逃衝擊，但今年營運蹲低後，明年有望重回成長軌道。

台積電 庫存 法人

延伸閱讀

在美台積太太成立「百人孕媽群」聊育兒經 估高峰每月20嬰誕生

影／北大生來台參訪 她85秒談台積電和捷安特的不同

影／陸生團第一站赴新竹台積電 合影TSMC更期待吃台灣美食

郭台銘：經國總統為台灣培養出台積電 現在的政府刁難買疫苗

相關新聞

台積 傳再下修美元營收預期

台積電周四（廿日）舉行法說會，業界傳出，受非蘋手機、傳統伺服器市況恢復速度不如預期影響，恐二度下修全年美元營收預期，由先...

內外資關切台積電法說的五大議題

晶圓代工龍頭大廠台積電（2330）即將於本周四（20日）舉行法說，吸引全球投資人關注。總結內外資法人關切的五大議題，包括...

台積電即將法說 日系外資提前按讚並調升目標價

台積電（2330）即將法說，大和、野村等日系外資分別基於「台積電是AI的終極贏家」及率先提出「AI晶片未來6-12個月可...

FII衝上新天價 鴻海集團還有哪些AI優質奇兵？法人點名這幾檔

鴻海集團搶食AI伺服器龐大商機，檯面上以在大陸上市的工業富聯（FII）承接多數製造業務最廣為人知，激勵FII股價衝上歷史...

估台積獲利減 市場卻上修目標價

台積電法說會本周登場，在法說會召開前夕，已有十家大型外資、內資機構發表台積電最新投資報告，雖然多數券商下修台積電今年每股...

台積20日法說 科技業風向球

本周台股聚焦在20日舉行的權王台積電法說會，將左右科技產業下半年景氣風向、台股第3季走勢與外資動向。法人預期，台積電第2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦