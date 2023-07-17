台積 傳再下修美元營收預期

台積電周四（廿日）舉行法說會，業界傳出，受非蘋手機、傳統伺服器市況恢復速度不如預期影響，恐二度下修全年美元營收預期，由先前年減低至中個位數百分比（百分之一至百分之六），擴大為衰退約一成，為市場投下震撼彈。

台積電處於法說會前緘默期，不評論外界傳聞。但即便面臨二次下修疑慮，法人認為台積電仍會釋出第二季為營運谷底、本季起溫和復甦並延續至第四季的訊息，也會維持全年資本支出三二○億至三六○億美元的預估值，在景氣緩慢回溫之際，持續投資先進技術與研發。

台積電今年四月法說會時，考量總體經濟情勢衰退和終端市場需求疲軟、ＩＣ設計庫存高於預期、中國大陸疫情解封後終端需求復甦不如預期等因素，首度下調今年全年美元營收展望，由原訂較去年成長轉為衰退低至中個位數百分比。

業界傳出，大環境負面因素仍未消散，加上近期非蘋應用如手機、傳統伺服器等終端市場持續不振，不時傳出訂單調整或遞延等狀況，拖累晶圓代工產業表現；台積電雖相對抗跌，但在大環境充滿考驗之際仍很難置身事外，因而可能二度下修年度美元營收展望。

台積電統計，今年首季營收來自高速運算（ＨＰＣ）占比為百分之四十四，其次是智慧手機（占比百分之卅四）。法人認為，高速運算和伺服器產業密不可分，今年伺服器產業要全面復甦可能要等到第三季下旬，雖然ＡＩ應用持續高速成長，但實際營收貢獻台積電業績仍有限。

智慧手機方面，除了蘋果一枝獨秀，其餘非蘋需求不如預期，就算蘋果去年仍拿下全球手機市場百分之八十五獲利，但在相關手機出貨持續低迷拖累下，也不利於晶圓代工產業復甦腳步。

法人認為，目前晶圓代工產業的成熟製程已是庫存調整重災區，主要是不少國際整合元件大廠（ＩＤＭ）近期才開始調整庫存並減少委外比重，台積電也難逃衝擊，但今年營運蹲低後，明年有望重回成長軌道。