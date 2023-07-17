台積2奈米水電需求大增 高雄市府：可供應無虞

台積電計畫在高雄廠切入先進的二奈米製程，水、電需求大增。高雄市政府昨天指出，高雄發電量仍有餘裕，橋頭、楠梓兩座再生水廠可日供十萬立方公尺再生水，台積電高雄廠所需水電無虞，將持續協助台積電建廠計畫。

市府表示，高雄去年發電量約五百億度，用電量約三百億度，仍有近四成餘裕南電北送，因此用電無虞。另外，市府也向自來水公司及企業確認，用水無虞。

市府說，台積電原提出第一期用水需求三點六萬立方公尺，後調整為四點五萬立方公尺，台積電已與市府簽約，未來將使用鄰近橋頭、楠梓兩座再生水廠用水，兩廠可提供十萬立方公尺再生水供應產業需求。

市府指出，市府與台積電皆保持密切溝通與意見交流，在行政作業加速配合以因應先進製程規畫，園區因應未來先進製程營運所需的調整與環差資料正同步準備，將如期如質落實高雄廠建廠及營運計畫。