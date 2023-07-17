原中油廠址水土汙染 台積建廠小組：有信心解決

台積高雄廠敲定捨廿八奈米切入二奈米先進製程，不過，由於廠址為中油原煉油廠廠址，長期存在土壤、地下水汙染和建廠期間空氣汙染，恐將成為地方及環保團體感到擔憂的三大疑慮。

具有多年承包石化工程和石化廠營建團隊等專業人士認為，高雄市為了讓原受汙染的台積電高雄廠址能早日交給台積電，採取土、水分離全面洗土或換土，若能保證土水分離的整治作業，土壤就一定清理乾淨。

一位資深工程界人士透露，台積電若承諾接收高雄廠建廠土地，等於之後任何責任都得由台積電承擔，或許問題並非想像容易，才會導致台積電計畫一再變更。

台積電建廠小組回覆本報提出高雄廠土壤改造及地下水汙的諸多疑慮，強調台積電申請建廠的一期用地，有四分之一由中油整治完成，另外四分之三用地將受汙染的土壤送到中油廠區內處理區做熱分解處理，以八五○度以上高溫將土壤中的油汙分解為碳和氫的自然元素。

台積電建廠小組表示，因這樣的處理設備不適合放在整治區內操作，所以要多花一次土壤搬運費用，可以確保所有土壤都可被有效處理。

地下水處理的方式和土壤不同，但如果地下水汙染是來自雨水滲入土壤，再將汙染物帶入地下水層，當汙染的土壤挖走後，地下水的加藥處理應相對單純。

針對地下水流動部分，台積電建廠小組表示，經整治的水可能會受到未整治區域地下水的汙染，台積電在一期基地周界建一個環繞基地的連續壁，阻止包括土壤與地下水交叉汙染。

台積電建廠小組強調，已聘任專業檢測機構進行所有汙染物檢測，包括土壤與地下水質的監測，若土壤與地下水無法達到整治標準，台積電便不會進行後續建廠程序。台積電絕不會在不合法、未整治完全的土地上建廠。