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觀察站／台積先進製程為何全押台灣

聯合報／ 本報記者簡永祥
台積電改變高雄建廠計畫，由原先的成熟製程改為更先進的二奈米製程。本報資料照片
台積電改變高雄建廠計畫，由原先的成熟製程改為更先進的二奈米製程。本報資料照片

台積電將在新竹寶山、中科和高雄同步布建二奈米先進製程，也向政府提出在桃園龍潭建立一點四奈米生產基地的計畫，顯示其仍將台灣作為提供全球先進製程晶圓代工服務的生產重鎮。面對南韓三星及美國英特爾都有政府支持，台積電超越地緣政治風險在台灣建構完整半導體群聚生態系，仍可維持全球晶圓代工領先地位。

台積電將先進製程幾乎全數集中台灣，僅礙於白宮壓力，在美國亞利桑那州廠計畫斥資四百億美元興建兩座十二吋廠，首座四奈米製程廠雖面臨工程延宕，但第二期工程生產三奈米製程的計畫，已展開整地及基礎建廠作業。這意謂美國可能是台積電唯一在海外先進製程生產據點，某種程度符合美國獎勵晶圓製程的政策，也達到客戶要求分散地緣政治風險的要求。

不過，台積電未來計畫在新竹寶山、中科、高雄和龍潭等地布建二奈米及一點四奈米製程，加上南科的五奈米、四奈米和三奈米全數產能相比，台積電先進製程重心幾乎全押在台灣。

日本前三大半導體設備商日立先端科技上月底宣布，在台成立日立先端半導體技術發展中心，日立高層受訪時強調這是應大客戶（指台積電）要求，當時台積電包括資深副總林錦坤、先進研發副總章勳明、處長林煥哲、處長陳昭成、副處長張銘慶和資材管理資深經理張鈞琳均到場祝賀，即可看出台積電對支持台積電建構在地化快速打擊部隊的半導體設備大廠由衷感謝 。

台積電董事長劉德音曾說，美國與中國都不能沒有台積電，地緣政治問題遠大於半導體，不同層次也不互為因果。台灣半導體產業在世界地緣政治緊張中有穩定作用，如果台灣半導體做得更好，美中兩國會有更多考慮。此外，台積電不是受到美國壓力才去設廠，而是客戶生產的晶片用於國防及軍事用途，因此希望能在美國生產這些晶片。

台積電供應鏈透露，台積電正號召全球前十大半導體設備商和材料和化學品廠，在台設立生產據點，當前布局是要壯實台灣、放眼全球，結合全球半導體生態系打世界盃。

台積電去年量產三奈米，二○二五年量產二奈米，二○二六到二○二七年量產一點四奈米，因先進製程決勝關鍵必須是晶圓廠、設備廠和材料廠三方共同解決，台積電因此召集相關供應鏈在台設廠。

去年十一月以來，國際大廠包括默克集團、美商科林研發、英特格、艾司摩爾、日立先端科技等相繼宣布擴大在台投資；美商應材及東京威力科技，也宣布在台成立先進製程設備訓練中心，這些布局的目的，是要將台灣打造為全球半導體最先進製造中，國際長期可信賴的供應鏈夥伴。

台積電想完成此大計，一樣會面臨人才短缺、缺電、缺地等諸多挑戰，但若台積電將這重心放在海外，挑戰更大。

台積電 奈米 半導體

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