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工研院改造廢棄液晶面板 竟成過濾電鍍重金屬廢水材料
環保署統計，每年國內產出的廢棄液晶LCD面板高達8000噸，以往採掩埋或燃燒方式處理，成為嚴重汙染源。工業技術研究院將面板分解為液晶、銦和LCD玻璃三種物料，其中液晶和銦經過純化後可回用於面板製程，硼鋁矽玻璃經專利奈米孔洞化技術改質後，成為可以吸附重金屬的奈米孔洞材料，可用來過濾重金屬廢水。
工研院指出，面板中的液晶主成分包含苯環、環己烷、鹵素等化學結構，滲入土壤、地下水後對生物體會造成危害，甚至經由燃燒形成有害物質或成為氟氯碳化物飄散至大氣中。工研院獨創「廢液晶面板再利用處理系統」，將面板分解為液晶、銦和LCD玻璃三種物料，其中液晶和銦經過純化處理後可回用於LCD面板製程，而剩餘的LCD玻璃則可轉化為公告再利用玻璃。
但由於面板玻璃採用硼鋁矽玻璃，因熔點高難以回收。工研院以專利奈米孔洞化技術將 LCD 玻璃改質，獨創「LCD 玻璃奈米孔洞材料」，在硬質的玻璃上製造出無數個奈米大小且具有吸附重金屬能力的孔洞，讓廢棄的LCD玻璃成為可以吸附重金屬的奈米孔洞材料，就能用來過濾重金屬廢水。
工研院也與彰濱工業區吉祥電鍍廠合作，在電鍍廠內設立水循環系統，不論是鍍鎳、鍍銅、鍍鉻等各種電鍍製程所產生的重金屬廢水，只要流經這套系統，水中的銅、鎳、鉻就會停留在「LCD玻璃奈米孔洞材料」，讓乾淨的水通過，獲得潔淨的再生水，再回歸到電鍍製程重複使用，每年約可讓一家電鍍廠循環回用7500公噸以上的再生水，並減少30%的處理成本，也不會產生重金屬汙泥。
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